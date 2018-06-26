消失許久新銳舞蹈家周書毅回來了！這週末於北投空場開演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）暌違多年，新銳舞蹈家周書毅帶著在各地累積的精華創作「Break & Break! 無用之地」回來了，此首支獨立製作即將在29日(週五)於空場Polymer藝文空間開演。



（圖片來源：周書毅）

周書毅畢業於國立台灣藝術大學舞蹈系，身為雲門的客座舞者，也活躍於其他舞團及劇場，如組合語言舞團 Assembly Dance Theatre、HORSE 驫舞劇場等，不難看出他對舞蹈的堅持及熱情，積極的態度更讓他獲得國際賽事大獎及邀約演出合約。

周書毅在2009年時，率團登上英國著名舞蹈劇院「沙德勒之井」(Sadler's Well Theater)的舞台，其創作《1875拉威爾與波麗露》，拿下當時舉辦的第一屆全球網路舞蹈比賽首獎；並於隔年，在丹麥舉行的第3屆跨界連結編舞大賽(Cross Connection Dance Competition)中，其自編自舞的獨舞《從身體出發》獲得第3名的亮眼成績。

除此之外，周也致力於發掘及培養新秀，藉由過去自己努力的經驗，回饋台灣的舞蹈藝文產業，於2011年開始創立實驗性專案下一個編舞計劃及Shu-Yi & Dancers 周先生與舞者們。

周書毅：每一場表演都像是社會運動

「Break & Break! 無用之地」為周耗時兩年多在旅居他鄉時的影像記錄作品，然而，當初選擇出走各地的契機源自於2014年，那時的他剛發表完曾獲第七屆台新藝術獎的表演《看得見的城市,看不見的人》，後因為陷入太深，最後選擇抽離，也因此產生了創作 Break & Break! 無用之地 的想法。



周書毅攝影作品於嘉義（照片來源：周書毅臉書）

周今年稍早曾提到這系列創作的緣由：

都市更新與當年士林王家與大埔拆遷案的社會事件，感受而創作的作品，那時我在思考居住的權利，但並非想敘述的表達，而是一種看不見得權力，不斷的在改變整個社會。做完這個作品後，對於城市還是有太多的不瞭解，我鑽了太深，結果身心斷電 ，加上舞團營運壓力等等，最後選擇休息離開，Break & Break 的想法就這樣開始了 。

城市與人類 合二為一

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（照片來源：周書毅臉書）

展演即將於6月的最後一個週末登場，第一站選擇在北投的空場Polymer藝文空間，其前身為紡織廠，後因產業外移成為廢棄的空間，現則成為一藝文空間提供展覽及演出。

除了舞蹈創作，在周的靜態攝影作品中，從色調，取景或畫面構圖的角度觀賞，並沒有劃分出城市與人類間明顯的疆界，反而呈現一種相輔相成，彼此相知相惜的溫柔氣味。此次舞蹈展演，周則將動態地展現出當他面臨到身體的無力以及場地的無用時，其休息、打破、破壞的演變過程。

雖然錄像作品為此次主要展演品，但不定時的現場表演為周替觀眾精心準備的小彩蛋，想要近距離觀賞國際級展演的朋友別錯過了。

周透過身體與相機找到土地、城市、人之間部分的真實情感，他將各地記錄下的影音轉化成首支身體錄像展，當面對藝術創作初衷逐漸失焦，以及迷失在娛樂及商業的五光十色裡，如何使用原本無力的身體將充沛的生命力帶回本來無用的場地，然而下一站該何去何從，他坦言不確定，但也充滿著各種可能性。

場次資訊

日期：2018年6月29日到 7月1日

時間：20:00-22:00

地點：空場 Polymer



更多詳情請上「Break & Break ! 無用之地」臉書，或是直接 訂票去。