土耳其萬年總統宣佈連任　反對黨：做票做出來的

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)土耳其在當地時間昨（24）日，舉行總統選舉，現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），已在今日自行宣佈當選。

《法新社》報導，艾爾多安在其政黨正義與發展黨（Adalet ve Kalkınma Partisi，或簡稱AKP）支持者前宣佈當選時，強調這場選舉是民主主義以及國民意志的勝利。

土耳其總統艾爾多安的政黨正義與發展黨（Adalet ve Kalkınma Partisi，或簡稱AKP）支持者群衆（美聯社）

不久後，土耳其選舉委員會，也確認了艾爾多安已在第一輪投票中，拿下絕對多數，確定當選。《法新社》引述土耳其國營通訊社，指出艾爾多安共得到52.5%的選票。

然而，報導指出，選舉結果數字，受到反對派強烈懷疑。例如共和人民黨（Cumhuriyet Halk Partisi，或簡稱CHP）宣稱，經過他們在各投票所派遣的代表人員調查顯示，艾爾多安的得票率應該低於50%，因此依規定必須舉辦第二輪選舉。共和人民黨一位國會議員甚至直接批評，這根本就是一場粗糙的做票遊戲。

根據日本《NHK》的整理，艾爾多安在競選期間，不斷強調自己執政15年的業績，並試圖說服選民土耳其需要強人領導，因而佔上風。

另外，《NHK》説明，土耳其在去（2017）年修改憲法，將國家大權集中於總統，讓艾爾多安得到更爲強大的政治力量。

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