金石堂城中店熄燈　書迷最後流連•員工不捨落淚

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）金石堂城中店因租約到期、房東不續租，於昨(24)晚上10時結束34年歷史。在熄燈號亮起的倒數時刻，仍有不少書迷在店中挑書、選書。在書店各角落，也能看到書迷忙著合影留念。

熄燈時刻來臨，金石堂也找來34名歷屆員工鞠躬送客，象徵城中店正式走入歷史。有員工當場忍不住掉下眼淚。

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閉店前10分鐘，34名歷屆員工分別站在大門左右兩側送客，對離開店面的顧客高喊「謝謝光臨」，也有民眾高喊「謝謝招待」善意回應，場面溫馨。在送走最後一位顧客後，34名員工也向在大門外的民眾鞠躬、感謝支持。



金石堂創辦人周正剛，昨也特別到城中店與民眾聊天、敘舊。中央社引述周正剛受訪時強調閱讀的重要性，他說，在競爭激烈的時代，終身閱讀是很重要的事情。要吸收百分之70、80的知識，都必須透過閱讀取得。



被問到城中店結束營業會不會很捨不得，周正剛爽朗地表示，「不會，因為我們還會再開。」他也開玩笑說，從城中店閉店看得出來，喜歡閱讀的人依然很多。但人們往往要等到失去時，才懂得珍惜。



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在員工送客時，現場也有民眾自發性手持點亮的蠟燭，象徵城中店雖然熄燈，但這並不是一個結束，而將會是另一個開始。

金石堂城中店駐足重慶南路34年時間，見證書街繁華，卻在今年4月時突然在臉書宣布，6月24日將是營業最終日，歡迎書迷至牆面留言與城中店說再見，引來大批依依不捨的書迷。



中央社報導，在營業結束前的倒數時刻，前往金石堂城中店途中，可看到不少人提著金石堂的提袋滿載而歸。而在城中店百年洋樓中，仍有許多書迷駐足其中，除了挑書、選書外，更多的是希望能在最後時刻，把書店印象收錄在照片中。

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民眾方小姐從國、高中時期就是金石堂城中店常客，唸大學時雖然離開台北，但仍在金石堂的分店工作。她回憶，聽到城中店要關門的消息時，心中滿是不捨，所以特別在最後一天到書店買書。



方小姐透露，她也在書店工作，所以對台灣人不願花錢買書這件事，感受相當深刻，如果城中店移至其他地方營業，她也會繼續支持。



除了常客之外，也有民眾是為了鼓勵書店而來。民眾阮小姐說，她不常到金石堂城中店消費，但因為知道辦書店很辛苦，為了鼓勵書店，因此24日特別光顧。



阮小姐指出，因為追求經濟發展緣故，只要是比較文藝、文化的活動，在台灣都容易被忽略，雖然不知道城中店會不會移到其他地方，但會繼續用行動支持台灣的書店。

4月下旬金石堂城中店宣布6月熄燈訊息時，中央社曾引述古建物專家李乾朗說，這棟樓1912年落成時即是書店，後來一度轉做他途，到金石堂1980年代進駐又成為書店，如今隨時代變遷，又將不是書店了。

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李乾朗指出，重慶南路這一帶當時地名本町，在1912年時，都是2、3層樓高的新古典主義文化復興風味洋樓，文化氛圍濃厚。



他說：「金石堂城中店這棟樓和周圍其他建築不同，是唯一具日本唐博風的建築，有弧線屋頂及欄杆；後來弧線屋頂被打掉了，但內部還留有痕跡。」



李乾朗表示，金石堂進駐時，當時沒有文化資產保護的觀念，外觀被破壞，目前這棟樓應是列冊的古蹟觀察名單。



中央社當時也引述金石堂圖書營運企劃處協理汪信次說，金石堂30多年前租下這棟獨棟百年洋樓，花了好幾百萬加強建築結構體；3年前又大筆投資改裝(下圖)，當時希望能藉此振興重慶南路書街。無奈現在面臨租約到期，房東不再續約的局面，金石堂才會撤守城中店據點。

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