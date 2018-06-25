彭懷真把閱讀當燃料  用行動實踐社工路

彭懷真強調，閱讀包含了輸入與輸出，他關注的是如何用行動體現閱讀的價值。（彭懷真提供）

對許多人來說，閱讀專屬於閒暇的時光，但對社會學家、社會工作者彭懷真而言，閱讀是實踐的重要燃料。

「但願能比孩子多活一天」 個案衝擊激發行動

因工廠倒閉而流落街頭的前老闆、年華不再無家可歸的老年娼妓，社會工作面對的是從龐大人類集體中摔出社會網絡的悲傷群像。彭懷真回憶起個案帶給他一次又一次的強烈衝擊，「有回跟三個高中身心障礙學生的父母吃便當，他們說自己的希望，是能比孩子多活一天，希望能幫孩子做喪事。」這段話觸動他的內心，「孩子才高中耶，父母就已經在想死亡的問題。」

面對這樣的衝擊，彭懷真開始思索解方，他認為這樣的狀況，牽涉到法律、經濟與醫學，於是與法律專家、精神科醫師、照護專家、銀行界人士等合作，透過信託方式，讓銀行協助這些父母存錢，並請律師管理，讓父母不用擔心自己先走了，小孩卻無以為繼。彭懷真強調，面對社會工作「不能只停在接觸個案，要進行廣泛性的思考。」

冷靜、溫暖兼具 對事件全面理解

如何在面對個案衝擊時，能夠保持理性，構思出具有普遍操作可能的方案，彭懷真引用高希均教授的說法：「冷靜的腦、溫暖的心」，並基於自己在社會工作上的經驗，補充還要有「實作的手、實走的腳，以及挺直的腰」，在實際行動的背後，必須有足夠自信才能面對各種不同的人。

彭懷真認為，冷靜的腦屬於社會學，侷限其中難免苦悶；溫暖的心屬於社會工作，過度沉浸會導致濫情，把個案擴大化。因此，透過廣泛、跨領域的閱讀，能使社會工作者深刻理解案主的感受，並對事件有全面性的理解，讓冷靜與溫暖兩者平衡、兼具。有時還會發現，困擾已久的問題，其實可以在不同領域的閱讀中得到解答。

彭懷真曾撰文介紹陳玉慧的長篇小說《海神家族》，他說自己睡前閱讀這本書，有許多次都是半夜又起來多翻幾頁，為了書中每位人物的傷痕幾乎掉淚。彭懷真在閱讀過程中，反思自己的過往，並思索許多案主是在多重問題的家庭中長大，失去一般人視為理所當然的快樂，在長期傷害中走不出來。藉由閱讀，社會工作者可以有勇氣檢視自己，以及案主的家庭，正面面對各種不幸，做出改變。

閱讀有助於社會工作者，進行廣泛性的思考。（彭懷真提供）

輸入也要輸出 讓讀和聽轉化成寫和說

在耕耘社會工作的路上，閱讀是彭懷真實踐行動的燃料；寫作和廣播則是他推廣理念更為有效的手段。

彭懷真至今已撰寫超過60本著作，內容涵蓋社會學、社會工作、家庭關係，甚至談閱讀、談電影。為何有這麼大的動力，在繁重工作之外還動筆不輟，他掛念的還是行動。彭懷真說，自己近年來的寫作，多是把自身實作的經驗記錄下來，像是身障信託、自立家庭脫貧、街友輔導等的推動。他剖析，書寫中難免有作家個人的自言自語，這可以讓作品閱讀起來比較軟性，但過多了會失去與外界的連結。

對彭懷真來說，寫作的目的之一是讓更多人投身他所熱愛的社會工作、能夠從書中得到實作的指引。彭懷真說，很多來自中國的學生跟他說沒看過這種社會工作的書籍，因為中國學者較偏理論，很少寫實踐的部分，「我的則是告訴你一步一步怎麼做，目的是理性上能知，行動上能做。」

除了寫作，彭懷真也主持廣播節目20多年，以推廣閱讀為主軸，他在節目中推薦大師原典，像是佛洛伊德、榮格等，除了艱澀學說，也介紹作者生平。對彭懷真來說，「讀和寫，一個是輸入，一個是輸出，語言的輸入輸出則是聽和說，因此聽說讀寫要扣在一起，我做廣播，說的內容從哪裡來？就從讀的和聽的來。」

從社會學專家，到社會工作的實踐者，將熱愛閱讀，轉化為書寫與講述的輸出，彭懷真始終是捲袖子實作的人，以行動體現閱讀的價值。

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