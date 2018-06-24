李登輝日本悼念臺灣戰亡者　盼傳承和平自由民主價值

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）前總統李登輝週五（22）日前往日本沖繩訪問，今（24）日午間出席「臺灣人戰歿者慰靈碑」揭碑儀式時，表示和平、自由與民主讓人類永遠偉大，希望後代將此價值傳承下去。

《鏡週刊》報導，李前總統今日與駐日代表謝長廷等人一同前往摩文仁之丘和平祈念公園為慰靈碑揭碑，碑上刻有李前總統親筆題字的「為國作見證」。

報導指出，在五分鐘的日文致詞中，李前總統數度哽咽，並表示「身為臺灣人的我，熱愛我的國家，將畢生所學貢獻在我所熱愛的臺灣土地上。一生中因為戰爭見證太多的磨難，更因為戰爭見證為了生存應如何積極面對生命。」

李前總統也表示，人類從歷史中學到教訓，人類之所以偉大，便是因為有學習能力，人類能夠學習是因為有前人樹立的榜樣，用他們的生命為歷史作見證，也因為他們的榜樣與見證，讓後人學到教訓，知所選擇。

而根據《中央社》，李前總統致詞時還強調，「只有和平、自由、民主，讓人類永遠偉大，願大家都來為生命的寶貴做見證，把和平、自由、民主，一代一代傳承下去，讓人類文明持續偉大。」

在和平祈念公園內，豎立著臺灣人的慰靈碑「臺灣之塔」，是為紀念於二次世界大戰日本沖繩戰役中，戰死或失蹤的臺灣人。臺灣之塔於2016年設立，並由總統蔡英文為塔落款。而此次臺灣人戰歿者慰靈碑則設立在臺灣之塔旁。