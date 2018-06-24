國美館慶30週年　推國寶畫《蓮池》悠遊卡

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為慶祝國立臺灣美術館開館30週年，國美館首度與悠遊卡公司合作，推出畫家林玉山《蓮池》畫作的悠遊卡，並預告一系列館慶活動開跑。

國美館館長蕭宗煌（左2）、文化部次長李連權（左3）、悠遊卡公司董事長林向愷（右）等人共同發表《蓮池》悠遊卡（照片來源：文化部提供）

在週六（23）的悠遊卡發表會中，國美館館長蕭宗煌表示，為了迎接建館30周年，國美館已於去（2017）年推出全新常設展「聚合‧綻放─臺灣美術團體與美術發展」，以臺灣美術史的發展為主軸，並透過「FUN攝藝術 歡慶國美30」短片徵件邀請民眾與國美館創造共同記憶。

蕭宗煌接著指出，今年除了系列活動外，也將陸續開發紀念商品，其中包括兩款絲巾，以數位絹印技術將國美館典藏廖未林《花布一》及袁旃《三人行必有我師》的圖像呈現在絲巾上。此外，國美館也計劃推出以國美館典藏的中部藝術家作品為主題的紀念郵票。

文化部次長李連權致詞時則表示，國美館自1988年開館以來，一直在臺灣美術發展上扮演重要角色。不但承辦全國美術展及臺灣美術雙年展，也辦理威尼斯建築雙年展等重要國際型展覽。

李連權提及，未來國美館將持續建構兒童藝術中心以及當代科技藝術中心，展望帶給民眾更好的公共空間。

除了推出紀念商品，國美館也特別與日本清里攝影美術館（Kiyosato Museum of Photographic Arts）展開雙邊交流展覽計畫，推出「起始˙永遠—日本清里攝影美術館典藏精展」。

百瀨俊哉《大上海》（1997）（照片來源：文化部提供）

特展展出74位攝影家的340幅作品，呈現日本戰後攝影史及攝影收藏的發展，同時也透過國際入選的各國青年創作者的攝影作品，為觀眾架構出近二十年來國際攝影創作的發展面向，展期至9月16日止。

而甫於國美館結束展出的「回望ー臺灣攝影家的島嶼凝視1970s - 1990s」，由張照堂及沈昭良策展，梳理臺灣攝影史、再現臺灣70至90年代土地與人民的歷史記憶的攝影展，也將於7月7日在清里攝影美術館開幕。

張照堂《板橋，江子翠》（1964）（照片來源：文化部提供）