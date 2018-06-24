臺澳簽訂協議　10多名諾魯難民來臺治療

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（24）日證實，我國與澳洲去年簽訂合作備忘錄，提供澳洲政府遣送而來的諾魯難民所需的醫療照護，今年1月起至今已治療超過10名病患。

《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）22日揭露，澳洲政府去（2017）年9月與臺灣簽訂秘密協定，協議將需要緊急醫療照護並且被滯留於諾魯的難民送往臺灣，然而此舉是為避免難民至澳洲接受治療期間，向法院申請當地居留。

報導轉述律師的警告，表示醫療護理正被政治因素給利用，作為避免諾魯難民抵達澳洲並取得法律資源的手段。

臺灣外交部則是在今早作出回應，證實我國與澳洲在去年9月簽訂合作備忘錄（MoU），由臺安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來臺接受醫療照護。

外交部指出，本計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護。

不過，《衛報》也報導，雖然臺灣的醫療體系有著世界級的水準，但難民和醫護人員之間的語言障礙卻是一大問題。在往往需要使用兩名口譯員協助溝通的情況下，一些難民反應他們無法給予知情同意。

外交部則是表示，作為國際社會積極及具建設性的成員，臺灣樂願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。臺灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現健康無國界的目標。