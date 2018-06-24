擴大服務據點  台中市新住民聯合會揭牌

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為擴大服務台中市新住民，並持續推動各項新住民議題，社團法人親子閱讀協會理事長謝凉成立「新住民聯合會」，18日舉行揭牌儀式。儀式結合傳統節慶端午節，聯合會也發送越南粽給新住民家庭品嘗，並希望藉由新住民聯合會的成立，為台中市新住民家庭提供更完善的服務。

台中市約有5萬名新住民，其中越南籍約有9千多人，為台中市社會穩定貢獻良多。社團法人親子閱讀協會理事長謝凉在台中市政府社會局的鼓勵下，召集台中市關心新住民的民間團體成立「新住民聯合會」，18日揭牌啟用。揭牌典禮也結合端午節慶，發送越南粽給新住民家庭品嚐。包括台中市長夫人廖婉如、市議員陳清龍、中國醫藥大學教授彭慶添、豐原區公所主秘白少華及9個新住民團體代表理事長均出席祝福。

市長夫人廖婉如表示，東南亞國家與台灣一樣重視端午節，他們也有吃粽子的傳統，像是越南的方形鹼粽、柬埔寨的布袋粽、菲律賓的長形粽等；希望藉由今天共度節慶的意象，讓新住民感受到歸屬感，也藉由新住民聯合會的成立，傾聽在地新住民的聲音與需求，一同建立更便捷完善的互助網絡，希望藉由新住民聯合會的成立，強化公部門與非營利組織間的資源整合，以「母雞帶小雞」精神，傳承新住民服務經驗，協助有意願服務新住民的團體成長茁壯。

社會局指出，台中市目前有4區新住民家庭服務中心及18處新住民社區服務據點，提供即時性、在地性的新住民支持性服務方案，讓新住民朋友在面對家庭、職場、社會等各種困難時，能獲得支持與幫助。