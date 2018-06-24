划龍舟慶端午  外籍移工體驗台灣傳統文化

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為參與並體驗台灣民俗文化，宜蘭縣外籍移工在宜蘭縣政府鼓勵下報名參加今年度宜蘭縣龍舟錦標賽，參加人數從去年的3隊，增加到今年的5隊，分別為「泰洋隊」、「SAS」、「悅氏YES隊」、「韻福樂精進隊」及「葉家香勇猛隊」，全數由在宜蘭工作的廠工與漁工，組成越南、印尼、泰國及菲律賓國際聯隊。

移工們在宜蘭縣政府及雇主的鼓勵下，報名參加龍舟錦標賽，許多雇主公司及翻譯人員協助外籍勞工組隊參賽，盡心參與練習及活動賽程。讓這群來自異國的移工有機會能親身體驗操槳駕馭龍舟的趣味。

新住民全球新聞網報導，本次宜蘭縣龍舟委員會、藍俊偉、蘇坤煌等教練克服語言溝通困難，擔任移工們的教練團，使得宜蘭縣龍舟錦標賽-國際友人不僅能正式成軍，還組成5隊之多，盛況空前，一同體驗我國傳統文化。

移工們在報名參賽後，各隊都在凌晨6點鐘，就到冬山河作賽前練習，移工朋友練到8點鐘早已汗流浹背，雖然還要回去工作，但是他們都異口同聲表示，冬山河很漂亮，在台工作能有機會體驗台灣民俗文化，讓他們覺得非常新鮮有趣。成績雖然與本縣其他男子各隊難以披敵，但每個移工朋友樂觀的勇氣與奮戰不懈的精神，現場的民眾均報以熱烈掌聲，更獲得在地選手的友誼與肯定。