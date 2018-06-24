《金曲獎》最佳國語專輯「心裡學」、年度專輯「C'mon In」

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 《第29屆金曲獎頒獎典禮》昨(23)日於台北小巨蛋完美落幕。
昨日由由蕭敬騰帶來的表演節目「REMEMBER TONIGHT」揭開序幕，蕭敬騰身穿黑色西裝現身金曲殿堂與舞群大秀舞技，精湛演出炒熱典禮氣氛，一連帶來精心準備的組曲，「請記住我」、「台北下的雨」、「灰色」、「海膽」、「傲嬌」、「不散的筵席」以及「偉大的渺小」，幾首本屆入圍代表歌曲，將金曲的榮耀獻給在場每位入圍者，最後舞台升起大量LED彩幕，投射出本屆入圍歌手的照片，向所有入圍的音樂人致敬。
第一位神秘的頒獎嘉賓黃子佼，代表頒發「演奏類最佳作曲人獎」及「最佳作曲人獎」，今年由蕭敬騰來擔任主持人，他一上台就妙語如珠的說：「我來找東西，有人找到我的主持棒嗎?」，還特地身穿去年主持時，特製的簽名白色西裝話題十足，一出場就造成全場歡聲連連；「演奏類最佳作曲人獎」得主由知名音樂製作人鍾興民獲得，致詞時他特別期勉自己「老兵不死，繼續努力。」
接著由吳青峰頒發「年度歌曲獎」，他表示自己不擅言語，於是用歌聲將入圍歌曲串成組曲，清新的歌聲獲得全場好評，盧廣仲則以歌曲「魚仔」連續拿下「最佳作曲人獎」以及「最佳年度歌曲」兩項大獎，宣布獲獎時，久久無法壓抑自己興奮的心情，他特別感謝製作團隊、花甲劇組、恩師鍾成虎外，更感謝天上的外婆與阿嬤，獲獎致詞時分享，寫歌路上最浪漫的狀態，就是剛好你喜歡、我也喜歡，很開心這麼浪漫的事發生在『魚仔』身上。
在新人演出前，蕭敬騰精心設計手影戲橋段，化身步入森林的小白兔，道出當新人時的心聲，也傳達對新人的期許與希望，展現出多才多藝的一面，唯妙唯俏的手影也博得滿堂彩。
此外，今年入圍本屆金曲獎最佳新人帶來了與本屆金曲獎主題相符的表演，「未來ing」，由蘇珮卿以豎琴演奏歌曲「寧靜海」、J.Sheon帶來專輯歌曲「You’ll never know」、丁世光的「神探」、鄭興「城南」、李權哲「我們眼裡還有對方嗎」、閻奕格「我有我自己」以及茄子蛋的「浪子回頭」，「最佳新人獎」頒獎嘉賓彭佳慧在頒發獎項前，特別分享自己從第八屆入圍新人獎到獲得下一個獎項，間隔了二十年，她以此特別勉勵說道，這也證明我們有足夠的能力，在音樂圈裡努力站穩二十年！獲得「最佳新人獎」的茄子蛋主唱黃奇斌致詞時，回想起一路走來的不特別，也感謝家人支持表示，謝謝爸媽聽了難聽的練習好幾年，現在終於可以有自信地跟人家說，兒子是做音樂的。
頒獎典禮來到中段，主持人蕭敬騰在介紹本屆金曲獎勞苦功高的評審團，走到席間詢問總召陳子鴻老師擔任總召壓力是否很大與緊張，沒想到陳子鴻妙語如珠說：「我的壓力是，我怕你主持不好！」，逗得全場爆笑；不過老蕭冷靜以對，立即拿出算盤及Hello Kitty計算機，要陳子鴻算一算到底花了多少時間，才將近2萬首的入圍作品聽完，最後統計平均一位評審，需花上325天才能將所有作品聽完，如此浩大工程讓蕭敬騰佩服說：「我希望讓各位知道，每位評審都是最辛苦的，一年耶！」；緊接著蕭敬騰介紹日前在維也納參加國際合唱競賽光榮，拿下金質獎及大會特別獎的嘉興國小合唱團，他以感性口吻的說：「你們是最具未來ing的人，讓全世界聽到我們最美的聲音，也許下一個張惠妹，就在裡面。」，嘉興國小的小朋友們透過蘊含無限音樂能量的身軀，唱出天籟美聲療癒全場，全場觀眾聽得如癡如醉。
由家家與桑布伊頒發的「最佳原住民歌手獎」，由桑梅娟拿下，她感性的說，這份榮耀屬於部落；接著頒發「最佳原住民專輯獎」前，家家不時表示自己相當緊張，桑布伊安慰她，自己在部落長輩們都會說，大家放輕鬆、自然到橋頭，幽默話語一出，立即緩和現場緊張氣氛；「最佳原住民專輯獎」由CMO樂團的「直美」獲得，站上舞台的他，即興帶領觀眾唱起阿美族母語歌曲，並自信表示原住民要硬起來，並展現企圖心、野心，要繼續閃耀光芒。
「天生歌姬」A-Lin與「搖滾女皇」譚維維，攜手合作的表演「DUO」，A-Lin頂著一頭金髮，穿著帥氣褲裝亮相，譚維維則是水鑽網格透視裝搭配黑白長褲，性感不失高雅，雙姝不僅飆歌喉也比美，一連演唱多首經典「女女對唱」的歌曲，「夢醒了」、「這些日子以來」、「夢田」及「河」，兩大歌后互飆高音，搭配現場光影投射襯托兩位歌手的純淨美聲，A-Lin展現令人沉醉的中低音、而譚維維的高音細緻，炫麗聲光效果震撼全場，再次帶起新一波金曲高潮，網友們也大讚簡直是神級表演。
「最佳台語男歌手獎」由蕭煌奇第四度摘下台語歌王獎座，他上台領獎時，感謝了家人、經紀人以及工作團隊，他還不忘幽默自己一下「反正我看不到剩下幾秒的感言時間，就讓我繼續講吧」，不過最後他感性的表示，要感謝出現在他生命中的所有人，要用這個金曲獎盃跟大家一起乾杯，並大喊「人生我敬你一杯」；今晚的「最佳台語女歌手獎」由張艾莉獲得，她激動哽咽表示，這一路不容易，謝謝家人特地從屏東北上來支持，身兼歌唱老師的她，也自豪說可以告訴學生，你們的老師是金曲歌手！也獲得台下一片掌聲。
「茄子蛋」拿下今晚第二座獎項「最佳台語專輯獎」，頒獎人康康揭曉名單時幽默表示「他們又有工作了」，四位團員興奮的在台下抱成一團，主唱黃奇斌也表示老爸有交待要用台語致詞：「很開心得到這麼大的榮耀，謝謝評審跟大家的支持，真謝感謝父母的栽培，茄子蛋會繼許打拼，感謝大家一路支持！」。
「最佳音樂錄影帶獎」由張惠妹的「身後」獲得，導演羅景壬上台致詞時，特別表示這支具有意義的MV，這支MV幫助我們註記這個年代，曾經歷疼痛難捨的告別，是否真的能學會珍惜，多年後才能印證，讓張惠妹在台下也感動紅了眼眶。
頑童MJ116拿下「最佳演唱組合獎」，大淵振臂高呼，有夠爽！但沒有準備得獎感言，阿爸、阿母有看到吼，三位團員大淵、瘦子、小春皆表示很感謝評審、家人、木柵兄弟、老鄉的支持與陪伴，以嘻哈曲風見長的頑童MJ116由大淵感性表示：「還有很多人為了嘻哈音樂努力，是我們一起撐起這個獎的！」。
蕭敬騰再展一項特殊才藝「油畫」，在短短時間內，以上下顛倒的方式畫出本屆「特別貢獻獎」得主蘇芮的肖像，他的作品也獲得蘇芮本人的讚賞，接著由「金曲歌后」艾怡良回娘家，為本屆「特別貢獻獎」得主蘇芮獻唱「花若離枝」及「是否」兩首其經典曲目，並與的爵士鋼琴家許郁瑛攜手合作，透過艾怡良式的風格說出新故事；從恩師、同時也是資深音樂人的陳復明手中接過獎項之後，全場也起立大合唱其經典名曲「一樣的月光」，主持人蕭敬騰也加入清唱「喊聲」，讓蘇芮感動直呼：「我愛你們！這個獎是所有夥伴共同擁有的，也希望所有喜愛音樂的朋友繼續為理想奮鬥，我的心永遠和你們同在！」。
剛獲得本屆「最佳演唱組合」的頑童MJ116，再次回到台上頒發「最佳編曲人獎」、「最佳樂團獎」，其中「最佳編曲人獎」由溫奕哲奪得，「最佳樂團獎」則由董事長樂團拿下，他們坦言距離上次得獎已是10年前，但他們一直很認真，希望10年後也是一樣的月光 ，並表示未來會繼續創作出更棒的專輯。
接著由熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊連手演出「台灣早就有嘻哈」，而「台灣說唱始祖」資深藝人劉福助華麗上陣，他將早年歌曲「行行出狀元」改編成嘻哈版，邊唱邊比起嘻哈手勢，尖叫聲引爆小巨蛋掀起此段表演最高潮，就連天后張惠妹也被征服，充滿創意的表演讓人回味無窮。
陶喆今年受邀頒發「最佳專輯製作人獎」與「最佳單曲製作人獎」，由於他去年致詞時的「特殊」舞台經驗後，陶喆一上台便特別準備了兩支超大只收音麥克風以及兩支大聲公，陶喆也自嘲，應該是第一個連續兩年頒同個獎項的人，幽默言論也讓台下歡聲雷動，而「最佳單曲製作人獎」由林生祥的「有無」奪得，「最佳專輯製作人」則由歌壇大哥李宗盛拿下，李宗盛愛徒李劍青上台替恩師領獎，他表示和李宗盛共事14年，一直將他視為自己的榜樣，最後並祝福李宗盛：「願大哥越來越好 ！」
「特別貢獻獎」找來「情歌王子」張信哲頒獎給已故貝斯大師「阿嬌老師」郭宗韶，久違金曲舞台的張信哲一上台便說上次參加《金曲獎》是第7屆，希望大家不要嫌他囉嗦，他也開心表示很榮幸出道，就有機會跟阿嬌老師合作，兩人明明共事過，郭宗韶卻像個小粉絲問他可不可以合照，讓他對郭宗韶害羞的一面印象深刻，而「特別貢獻獎」由郭宗韶師弟黃瑞峰代領。
壓軸演出的林俊傑身穿灰色披風西裝帥氣登場，與臺北愛樂管弦樂團及臺、美結合的樂團共42位樂手攜手演出，結合榮獲「舞蹈界奧斯卡」之稱的美國紐約貝西獎（Bessie Awards）的國際舞蹈家簡珮如漫妙的舞姿，帶來表演節目「Little Big Us」，此段節目運用「AR擴增實境」讓人彷彿經歷宇宙毀滅到重生，這套全世界最頂級的空間追蹤系統-「NCAM 廣播級即時AR攝影機3D追蹤系統」，曾運用在「ID4星際重生」、「美女與野獸」、「復仇者聯盟2」等好萊塢電影，以及「NFL國家美式足球聯盟」，林俊傑一連帶來歌曲「江南」、「可惜沒如果」、「西界」、「偉大的渺小」、「第幾個一百天」、「不為誰作的歌」，超水準的演出將典禮氣氛推向最高潮。
本屆贏家徐佳瑩以專輯「心裡學」一舉拿下「最佳國語女歌手獎」及「最佳國語專輯獎」兩項大獎，上台時她不忘親吻坐在後方的男友比爾賈、也特別感謝他的付出，上台發表得獎感言時，徐佳瑩特別感謝自己在音樂上的堅持與不妥協，更期許自己成為社會上有貢獻的人，透露未來會將獎金捐助給流浪動物協會；同樣拿下「最佳國語男歌手獎」、「年度專輯獎」兩項大獎的陳奕迅則相當喜出望外，坦言自己完全沒意料到會得獎，更不好意思的說，感覺今天很沒包袱，但拿了很多東西走。