《金曲獎》最佳國語專輯「心裡學」、年度專輯「C'mon In」

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 《第29屆金曲獎頒獎典禮》昨(23)日於台北小巨蛋完美落幕。

昨日由由蕭敬騰帶來的表演節目「REMEMBER TONIGHT」揭開序幕，蕭敬騰身穿黑色西裝現身金曲殿堂與舞 群大秀舞技，精湛演出炒熱典禮氣氛，一連帶來精心準備的組曲，「 請記住我」、「台北下的雨」、「灰色」、「海膽」、「傲嬌」、「 不散的筵席」以及「偉大的渺小」，幾首本屆入圍代表歌曲，將金曲 的榮耀獻給在場每位入圍者，最後舞台升起大量LED彩幕，投射出 本屆入圍歌手的照片，向所有入圍的音樂人致敬。

第一位神秘的頒獎嘉賓黃子佼，代表頒發「演奏類最佳作曲人獎」及 「最佳作曲人獎」，今年由蕭敬騰來擔任主持人，他一上台就妙語如 珠的說：「我來找東西，有人找到我的主持棒嗎?」，還特地身穿去 年主持時，特製的簽名白色西裝話題十足，一出場就造成全場歡聲連 連；「演奏類最佳作曲人獎」得主由知名音樂製作人鍾興民獲得， 致詞時他特別期勉自己「老兵不死，繼續努力。」

接著由吳青峰頒發「年度歌曲獎」，他表示自己不擅言語，於是用歌 聲將入圍歌曲串成組曲，清新的歌聲獲得全場好評，盧廣仲則以歌曲 「魚仔」連續拿下「最佳作曲人獎」以及「最佳年度歌曲」兩項大獎 ，宣布獲獎時，久久無法壓抑自己興奮的心情，他特別感謝製作團隊 、花甲劇組、恩師鍾成虎外，更感謝天上的外婆與阿嬤， 獲獎致詞時分享，寫歌路上最浪漫的狀態，就是剛好你喜歡、 我也喜歡，很開心這麼浪漫的事發生在『魚仔』身上。

在新人演出前，蕭敬騰精心設計手影戲橋段，化身步入森林的小白兔 ，道出當新人時的心聲，也傳達對新人的期許與希望，展現出多才多 藝的一面，唯妙唯俏的手影也博得滿堂彩。

此外，今年入圍本屆金曲獎最佳新人帶來了與本屆金曲獎主題相符的表演，「未來ing」，由蘇珮卿以豎琴演奏歌曲「寧靜海」、J.Sheon帶來 專輯歌曲「You’ll never know」、丁世光的「神探」、鄭興「城南」、李權哲「我們眼裡 還有對方嗎」、閻奕格「我有我自己」以及茄子蛋的「浪子回頭」， 「最佳新人獎」頒獎嘉賓彭佳慧在頒發獎項前，特別分享自己從第八 屆入圍新人獎到獲得下一個獎項，間隔了二十年，她以此特別勉勵說 道，這也證明我們有足夠的能力，在音樂圈裡努力站穩二十年！ 獲得「最佳新人獎」的茄子蛋主唱黃奇斌致詞時，回想起一路走來的 不特別，也感謝家人支持表示，謝謝爸媽聽了難聽的練習好幾年， 現在終於可以有自信地跟人家說，兒子是做音樂的。

頒獎典禮來到中段，主持人蕭敬騰在介紹本屆金曲獎勞苦功高的評審 團，走到席間詢問總召陳子鴻老師擔任總召壓力是否很大與緊張，沒 想到陳子鴻妙語如珠說：「我的壓力是，我怕你主持不好！」，逗得 全場爆笑；不過老蕭冷靜以對，立即拿出算盤及Hello Kitty計算機，要陳子鴻算一算到底花了多少時間，才將近2萬 首的入圍作品聽完，最後統計平均一位評審，需花上325天才能將 所有作品聽完，如此浩大工程讓蕭敬騰佩服說：「我希望讓各位知道 ，每位評審都是最辛苦的，一年耶！」；緊接著蕭敬騰介紹日前在維 也納參加國際合唱競賽光榮，拿下金質獎及大會特別獎的嘉興國小合 唱團，他以感性口吻的說：「你們是最具未來ing的人，讓全世界 聽到我們最美的聲音，也許下一個張惠妹，就在裡面。」，嘉興國小 的小朋友們透過蘊含無限音樂能量的身軀，唱出天籟美聲療癒全場， 全場觀眾聽得如癡如醉。

由家家與桑布伊頒發的「最佳原住民歌手獎」，由桑梅娟拿下，她感 性的說，這份榮耀屬於部落；接著頒發「最佳原住民專輯獎」前，家 家不時表示自己相當緊張，桑布伊安慰她，自己在部落長輩們都會說 ，大家放輕鬆、自然到橋頭，幽默話語一出，立即緩和現場緊張氣氛 ；「最佳原住民專輯獎」由CMO樂團的「直美」獲得， 站上舞台的他，即興帶領觀眾唱起阿美族母語歌曲，並自信表示原住 民要硬起來，並展現企圖心、野心，要繼續閃耀光芒。

「天生歌姬」A-Lin與「搖滾女皇」譚維維，攜手合作的表演 「DUO」，A-Lin頂著一頭金髮，穿著帥氣褲裝亮相，譚維維 則是水鑽網格透視裝搭配黑白長褲，性感不失高雅，雙姝不僅飆歌喉 也比美，一連演唱多首經典「女女對唱」的歌曲，「夢醒了」、「 這些日子以來」、「夢田」及「河」，兩大歌后互飆高音， 搭配現場光影投射襯托兩位歌手的純淨美聲，A-Lin展現令人沉 醉的中低音、而譚維維的高音細緻，炫麗聲光效果震撼全場， 再次帶起新一波金曲高潮，網友們也大讚簡直是神級表演。

「最佳台語男歌手獎」由蕭煌奇第四度摘下台語歌王獎座，他上台領 獎時，感謝了家人、經紀人以及工作團隊，他還不忘幽默自己一下「 反正我看不到剩下幾秒的感言時間，就讓我繼續講吧」，不過最後他 感性的表示，要感謝出現在他生命中的所有人，要用這個金曲獎盃跟 大家一起乾杯，並大喊「人生我敬你一杯」；今晚的「最佳台語女歌 手獎」由張艾莉獲得，她激動哽咽表示，這一路不容易， 謝謝家人特地從屏東北上來支持，身兼歌唱老師的她，也自豪說可以 告訴學生，你們的老師是金曲歌手！也獲得台下一片掌聲。

「茄子蛋」拿下今晚第二座獎項「最佳台語專輯獎」，頒獎人康康揭 曉名單時幽默表示「他們又有工作了」，四位團員興奮的在台下抱成 一團，主唱黃奇斌也表示老爸有交待要用台語致詞：「很開心得到這 麼大的榮耀，謝謝評審跟大家的支持，真謝感謝父母的栽培，茄子蛋 會繼許打拼，感謝大家一路支持！」。

「最佳音樂錄影帶獎」由張惠妹的「身後」獲得，導演羅景壬上台致 詞時，特別表示這支具有意義的MV，這支MV幫助我們註記這個年 代，曾經歷疼痛難捨的告別，是否真的能學會珍惜，多年後才能印證 ，讓張惠妹在台下也感動紅了眼眶。

頑童MJ116拿下「最佳演唱組合獎」，大淵振臂高呼，有夠爽！ 但沒有準備得獎感言，阿爸、阿母有看到吼，三位團員大淵、瘦子、 小春皆表示很感謝評審、家人、木柵兄弟、老鄉的支持與陪伴，以嘻 哈曲風見長的頑童MJ116由大淵感性表示：「還有很多人為了嘻 哈音樂努力，是我們一起撐起這個獎的！」。

蕭敬騰再展一項特殊才藝「油畫」，在短短時間內，以上下顛倒的方 式畫出本屆「特別貢獻獎」得主蘇芮的肖像，他的作品也獲得蘇芮本 人的讚賞，接著由「金曲歌后」艾怡良回娘家，為本屆「特別貢獻獎 」得主蘇芮獻唱「花若離枝」及「是否」兩首其經典曲目， 並與的爵士鋼琴家許郁瑛攜手合作，透過艾怡良式的風格說出新故事 ；從恩師、同時也是資深音樂人的陳復明手中接過獎項之後， 全場也起立大合唱其經典名曲「一樣的月光」，主持人蕭敬騰也加入 清唱「喊聲」，讓蘇芮感動直呼：「我愛你們！這個獎是所有夥伴共 同擁有的，也希望所有喜愛音樂的朋友繼續為理想奮鬥，我的心永遠 和你們同在！」。

剛獲得本屆「最佳演唱組合」的頑童MJ116，再次回到台上頒 發「最佳編曲人獎」、「最佳樂團獎」，其中「最佳編曲人獎」由溫 奕哲奪得，「最佳樂團獎」則由董事長樂團拿下，他們坦言距離上次 得獎已是10年前，但他們一直很認真，希望10年後也是一樣的月 光 ，並表示未來會繼續創作出更棒的專輯。

接著由熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊連手演出「台灣早就有嘻哈 」，而「台灣說唱始祖」資深藝人劉福助華麗上陣， 他將早年歌曲「行行出狀元」改編成嘻哈版，邊唱邊比起嘻哈手勢， 尖叫聲引爆小巨蛋掀起此段表演最高潮，就連天后張惠妹也被征服， 充滿創意的表演讓人回味無窮。

陶喆今年受邀頒發「最佳專輯製作人獎」與「最佳單曲製作人獎」， 由於他去年致詞時的「特殊」舞台經驗後，陶喆一上台便特別準備了 兩支超大只收音麥克風以及兩支大聲公，陶喆也自嘲，應該是第一個 連續兩年頒同個獎項的人，幽默言論也讓台下歡聲雷動，而「 最佳單曲製作人獎」由林生祥的「有無」奪得，「最佳專輯製作人」 則由歌壇大哥李宗盛拿下，李宗盛愛徒李劍青上台替恩師領獎， 他表示和李宗盛共事14年，一直將他視為自己的榜樣， 最後並祝福李宗盛：「願大哥越來越好 ！」

「特別貢獻獎」找來「情歌王子」張信哲頒獎給已故貝斯大師「阿嬌 老師」郭宗韶，久違金曲舞台的張信哲一上台便說上次參加《金曲獎 》是第7屆，希望大家不要嫌他囉嗦，他也開心表示很榮幸出道，就 有機會跟阿嬌老師合作，兩人明明共事過，郭宗韶卻像個小粉絲問他 可不可以合照，讓他對郭宗韶害羞的一面印象深刻，而「 特別貢獻獎」由郭宗韶師弟黃瑞峰代領。

壓軸演出的林俊傑身穿灰色披風西裝帥氣登場，與臺北愛樂管弦樂團 及臺、美結合的樂團共42位樂手攜手演出，結合榮獲「舞蹈界奧斯 卡」之稱的美國紐約貝西獎（Bessie Awards）的國際舞蹈家簡珮如漫妙的舞姿，帶來表演節目「L ittle Big Us」，此段節目運用「AR擴增實境」讓人彷彿經歷宇宙毀滅到重 生，這套全世界最頂級的空間追蹤系統-「NCAM 廣播級即時AR攝影機3D追蹤系統」，曾運用在「ID4星際重生 」、「美女與野獸」、「復仇者聯盟2」等好萊塢電影，以及「NF L國家美式足球聯盟」，林俊傑一連帶來歌曲「江南」、「可惜沒如 果」、「西界」、「偉大的渺小」、「第幾個一百天」、「不為誰作 的歌」，超水準的演出將典禮氣氛推向最高潮。

本屆贏家徐佳瑩以專輯「心裡學」一舉拿下「最佳國語女歌手獎」 及「最佳國語專輯獎」兩項大獎，上台時她不忘親吻坐在後方的男友 比爾賈、也特別感謝他的付出，上台發表得獎感言時，徐佳瑩特別感 謝自己在音樂上的堅持與不妥協，更期許自己成為社會上有貢獻的人 ，透露未來會將獎金捐助給流浪動物協會；同樣拿下「最佳國語男歌 手獎」、「年度專輯獎」兩項大獎的陳奕迅則相當喜出望外，坦言自 己完全沒意料到會得獎，更不好意思的說，感覺今天很沒包袱， 但拿了很多東西走。