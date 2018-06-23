李登輝在日本沖繩演說　批中國是亞洲不安定因素

前總統李登輝應那霸市日本台灣和平基金會之邀訪問沖繩，昨(22)日抵達那霸。中央社

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）前總統李登輝應邀訪沖繩（琉球）那霸市，他今（23)日晚間發表演說時，批評中國霸權心態毫不避諱，並展露無疑，可說是當前亞洲最不安定的因素。



李登輝受「日台和平基金會」理事長西田健次郎之邀，昨(22)日抵達沖繩那霸市，明(24)日將參加沖繩二戰時期台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式。中央社報導，他今晚接受「日台和平基金會」及日本李友會設宴款待，在晚宴上發表簡短演說。

李登輝戴著墨鏡、坐著輪椅進場，受到200多名在場人士鼓掌熱烈歡迎，隨後是夫人曾文惠進場。李登輝在隨扈攙扶之下上台演講，最先講到此行是為明天的台灣人戰亡者慰靈碑揭幕而來時，突然聲音哽咽，心情顯得很激動。他強調，和平與安定的環境，從來都不是理所當然，要有許多人的善意合作與努力不懈的維護才可能得到。

《鏡報》報導，李登輝今（23日）晚在下榻的「南方海灘渡假村（Southern Beach Hotel）」參加歡迎晚宴。他在晚宴中以日文演說13分鐘，這也是他此次出訪首次公開演說。李登輝演說時不但情緒激動、數度哽咽，更舉「川金會」讓朝鮮半島和平帶來曙光，但中國是目前整個亞洲「最不安定的因素」。



中央社引述李登輝談及國際局勢時表示，一週前，美國總統川普與北韓領導人金正恩為朝鮮半島無核化的會面舉世矚目，但朝鮮半島的局勢與亞洲的和平，如果沒有日本的參與，很難成就。



他指出，亞洲地區僅是東亞及南亞的人口就逾32億人，將近全球半數人口，亞洲的經濟不斷成長。現在整個東亞經濟體的生產毛額（GDP）已名列世界前茅，亞太地區可說是一個充滿經濟活力的地方，對全球的影響力越來越重要。



李登輝強調，亞太地區的國家能夠發展起來，有賴於和平安定的區域與國際環境。但30年來中國從未放棄霸權思維，不但連續20年軍事預算成長都超過兩位數，近10年來更積極充實遠洋海軍力量。



他指出，中國在發展經濟時，卻試圖透過軍事影響力，由一個大陸國家逐步擴張為自太平洋到東南亞延至印度洋的海權國家，從而與週邊國家在軍事方面發生諸多衝突、對峙與緊張。



不論是東海的紛爭，中日間在釣魚台海域、宮古島附近的軍事對峙；南海問題，中國不止造成周邊國家的緊張，潛在軍事衝突隨時可能爆發。



他說，在南亞與印度洋一帶，中國以威逼利誘方式，試圖在緬甸、斯里蘭卡、以及巴基斯坦設立海軍基地，已造成中印關係惡化，甚至在2017年發生中印不丹邊境附近的軍事對峙。



李登輝認為，台海的安全常在中國的軍事恫嚇下，受到相當程度的威脅。中國在和平安定的環境中崛起，非但無法對區域的安定與和平做出貢獻，中國一貫的霸權心態也已展露無疑，堪稱當前亞洲最不安定的因素。



李登輝呼籲台、日等愛好和平的國家要合作，為了維持和平安定繁榮，更要主動積極面對專制獨裁政權帶來的威脅。

此外根據《鏡報》報導，為維持亞洲地區和平與穩定，李登輝建議，日本需要走出一條正常國家的路，如何修正國家根本的憲法，就是當前日本的一大課題。也是達成安倍晉三擺脫戰後體制的目標，建構「新體制」的正確一步。

他舉例，日本憲法第九條禁止日本擁有軍事力量，日本把國家安全託付給美國。「然而，現在不但無法依靠美國，日本自己也大幅變化。今後日本與台灣，也包含美國應該積極共同合作負責亞洲的和平與穩定。」

李登輝認為，關於應對中國崛起，日本與台灣需要互相溝通、統一對中戰略。具體來說就是日本與台灣怎麼合作對抗中國在東海與南海的非法活動，怎麼與中國確立務實的經濟關係，並推動台日間軍事交流。他說，為促進中國的和平發展，最重要是日本與台灣合作加深友誼關係。所以日本和台灣都需要為亞洲和平與穩定作出積極貢獻。

演說完畢後，現場200位與會者起立鼓掌，掌聲持續近1分鐘，李登輝還贈送琉璃藝品，給主辦的「日台和平基金會」。

前總統李登輝與夫人曾文惠女士(下圖右)，昨(22)日抵達那霸時，受到熱烈歡迎。(照片來源:李登輝基金會官方臉書)