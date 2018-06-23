英國廢塑料出口台灣年增10倍？！　環保署澄清：是業者購入的「產業用料」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院環保署今（23)日澄清，媒體報導「英國廢塑料出口台灣年增逾10倍」，實際統計顯示，今年1到5月從英國出口至台灣的廢塑料量約1.47萬公噸，比去年同期0.60萬公噸成長2.46倍。



中央社引述環保署廢管處處長賴瑩瑩說，相關新聞是「金融時報」的報導，是將今年單月前幾個月最高進口量，對比106年單月最低進口量，得到「年增逾10倍」的數據，但是應該要用年度同期對比才有代表性。



環保署指出，進口廢塑料是業者透過付費購買的「產業用料」,必須符合其生產規格,並非各界誤解是將國外廢棄物進口至臺灣處理。

由於106年底開始，中國施行禁廢令，使得國際市場價格下跌，所以今年前幾個月，業者為降低生產成本，自然會把握相對低價期多進口些。



環保署統計，此類進口項目以「39151000006乙烯聚合物之廢料、剝屑及碎片」、「39152000004苯乙烯聚合物之廢料、剝屑及碎片」、「39159000900其他塑膠之廢料、剝屑及碎片」居多，今年1到5月進口量共計16.2萬公噸，較去年同期增加2.52倍，主要是從日本、菲律賓、美國、英國等國進口。



環保署昨(22)日並派員赴現場訪視，發現進口業者購入的廢塑膠，主要做為再生塑膠粒料，例如PET製作成機能性紡織品，PE則用於製作成塑膠棧板、垃圾桶或塑膠瓶罐等。



業者為確保購買產業用料的品質與數量，已自行訂定品質規格以及驗收標準，包含水分、重金屬、懸浮物等雜質等，比照使用原生料的方式進行管控。



環保署強調，產業用料是製造所需的原料，進口者不需申請許可；環保署將再會同相關部會儘速查明進口廢塑膠是否符合產業用料需求、摻雜廢棄物之情形，以及是否衝擊國內二次料供需市場，並且進行追蹤檢討。