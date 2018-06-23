防治人口販運   南投辦創意貼圖設計賽

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為普及防治人口販運觀念，南投縣政府舉辦創意貼圖設計大賽，以「防治人口販運」為主題，鼓勵南投縣內民眾、學生及外籍移工踴躍參加，最高獎項15,000元禮券，6月29日前截止收件。

根據勞動部資料，南投縣內約有1萬2千名外籍移工，其中以印尼籍最多，越南籍第二，大部分從事製造業，占總數的51.5%。

人口販運犯罪指的是利用各種不法手段及方式逼迫被害人，從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或摘取其器官，是世界公認三大跨國犯罪之一。近幾年來在移民署努力宣導下，運用各種不同的媒介以及比賽方式來宣導防制人口販運概念，人口販運被害人數已逐年減少，顯見宣導已漸有成效。

南投縣政府為促進民眾、新住民及移工朋友對「人口販運防制法」的認知，特辦理本次創意貼圖設計比賽。期望透過比賽，增進民眾、學子及外籍移工防制人口販運認知，達到防制人口販運工作向下紮根之宣導目的，從創作過程中學習籍由文字及繪畫使民眾對防制人口販運能更深入了解，加入防制人口販運工作的行列。

只要設籍於南投縣的民眾及合法的外籍移工朋友皆可報名參加「防制人口販運」創意貼圖比賽，比賽主題以南投縣政府防制人口販運宣導內容為主題，比賽作品以彩色為主，以8張貼圖系列創作即可，活動獎項最高15,000元禮券，獎項非常優渥，相關規定可至南投縣政府網站社會及勞動處「勞工及青年專區」下載。