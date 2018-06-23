勞工局免費華語班開課  助移工融入社會

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多移工朋友來台之際由於不諳中文，與雇主之間經常因溝通不良而引起誤會，為減少勞雇糾紛，新北市政府勞工局特別開辦「外籍勞工華語語言訓練班」，讓外籍勞工免費學中文，藉此提升外勞中文z能力並降低溝通誤會，促進勞雇和諧。

勞委會曾對雇主做過調查，發現雇主與移工之間最常遇到的問題是「語言溝通不良」，更有高達8成2雇主贊成移工在入職之前先接受語言訓練，更有移工因急事回越南，返回台灣後卻面臨被雇主解僱的情況。

外籍移工一到台灣，馬上面臨語言溝通隔閡及文化差異，造成身心極大壓力，新北市體貼移工朋友，特別開辦「外籍勞工華語語言訓練班」，讓外籍勞工免費學中文，藉此提升外勞中文能力並降低溝通誤會，促進勞雇和諧。

勞工局預計自107年7月1日起，針對印尼、越南、菲律賓及泰國四國籍勞工各開1班，每班5堂課，完成基礎班之學員，依照其意願或篩選機制進入進階班，共12堂課。課程內容包括注音符號、生活溝通對話練習、朗讀文章及歌唱教學等，歡迎實際工作地或核准工作地在新北市的合法外籍勞工踴躍報名參加，

有興趣的移工或雇主朋友，可上請報名網址查詢詳細開課日期及相關報名資訊，臉書搜尋「新北市107年度外籍勞工華語班」或致電02-29603456