桃市辦就職參訪活動  助新住民接軌職場   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為協助新住民了解職場環境並順利接軌職場，桃園市就業服務處規劃辦理新住民職場參訪活動，將於6月26日參訪欣鮮圃植物工廠，讓新住民朋友得以認識臺灣新興農業未來發展趨勢及人才需求，提升新住民朋友對該產業相關職能及工作內容之瞭解，共30名參訪名額。

桃園市約有近6萬名新住民，為全國第四高之縣市，許多新住民來台十多年，中文流利之外，平常不僅要照顧家庭，有些人還肩負家庭經濟重擔。

桃園市政府就業服務處5月份辦理新住民現場徵才活動，共計40家廠商及就業服務資源單位參與，2,000個以上職缺，共計800人次投遞履歷，初步媒合640人次，媒合率達8成，透過市內各新住民關懷據點宣導，吸引超過500位新住民及民眾到場參與。

桃園市就業服務處6月26日規劃辦理新住民職場參訪活動，將帶領新住民朋友參訪欣鮮圃植物工廠，讓新住民朋友得以認識臺灣新興農業未來發展趨勢及人才需求，並透過水耕播種體驗實作，提升新住民朋友對該產業相關職能及工作內容之瞭解

桃園市就業服務處表示，為協助特定對象就業，就業促進研習專班內容包含就業準備、提升求職技巧、深度職涯諮詢輔導等課程，並提供就業資訊與就業機會，期能強化就業技能及就業準備，協助順利進入就業市場。