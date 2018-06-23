【周日好去處】6/24花蓮洄瀾灣「日出節」　摘向日葵享用彩虹餐盒

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）花蓮洄瀾灣開心農場六萬株向日葵目前正盛開，明6/24(日)早上7:00開放免費摘採。8:00開始還將販售限定向日葵餐盒，售完為止。

中央社報導，已在網路社群上報名的100人，清晨5時20分左右，將在日出石廣場後方，排列向日葵圖形，這幅美麗的人體畫作也將以空拍方式記錄下來。

報導指出，台灣土地開發公司打造洄瀾灣成新景點，園區內飼養馬匹、梅花鹿、孔雀、紅鶴、金雞、浣熊、黑腹綿羊等可愛動物，是花蓮北區民眾休閒、運動的好去處，也是遊客欣賞太平洋美麗日出的人氣景點。

翻攝「洄瀾灣開心農場」臉書

園區內植栽數萬株向日葵，每當向日葵花開時，開放讓民眾免費採摘帶回家。今年「日出節」已經是第3屆。

臉書花現193粉絲專頁介紹，根據往年經驗，民眾都會早起趕到園區，因此這次特別自早上7點開放採摘，預估在早上9 點左右就會採摘完畢，所以想參加的人務必起個大早，也趁陽光沒有太強烈之前，開心地採向日葵！

既然叫「日出節」，當然少不了迎接朝陽的活動，清晨4點30分園區內的日出石廣場，將有20位原住民長老與頭目們，進行日出祈福儀式。太陽代表就是活力健康，祈求花蓮與民眾平安、活力、幸福。

翻攝「洄瀾灣開心農場」臉書

根據洄瀾灣開心農場官方臉書介紹，「向日葵餐盒」是顛覆視覺與味覺的最強組合，嚴選「花蓮吉安無毒白米」與「特優級帶殼紅藜」，精心打造黃金比例，搭配番茄、金針花、黃椒、龍鬚菜、藍莓、芋頭，搭配成彩虹色系便當。

看了讓人垂涎三尺的「向日葵餐盒」，販售地點是在開心農場牡蠣屋前，在田裡用餐的感覺一定非常棒！

6/24(日)凌晨4:30開始，洄瀾灣開心農場粉絲專頁也會同步直播洄瀾灣日出精彩的一瞬間！不論您在世界哪個角落，都可以零時差一起抓住夏至最燦爛的第一道曙光！

翻攝「洄瀾灣開心農場」臉書

中央社檔案照片