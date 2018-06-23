入住天成文旅-繪日之丘  享仲夏BBQ串燒

遠離都市煩囂，與三五好友來場輕旅行，白日尋訪著嘉義特色景點，體驗在地風情，夜晚品味著燒烤美饌與卡拉歡唱，盡享舒適假期。天成文旅-繪日之丘自7月1日至9月2日推出周六限定「仲夏BBQ串燒 周六限定住房專案」，每房每晚NT$ 4,299起，除可享有優惠價入住各式客房一晚，更享有精心準備的BBQ串燒套餐與卡拉OK，輕鬆享受這美妙的夜！

天成文旅-繪日之丘仲夏BBQ串燒周六限定住房專案，限周六入住，優惠價NT$4,299入住精緻客房、NT$5,199入住親子三人房、NT$NT$6,999入住溫馨家庭房、NT$NT$4,799入住輕逸精緻客房…等，依房型規定入住人數提供BBQ串燒套餐，超過17種以上繽紛美味燒烤串燒，如「手羽」吸足了BBQ醬且饒富彈性的手羽，醬香滿溢，令人吮指；「豬肉剝皮辣椒」油花分布均勻之豬五花與剝皮辣椒完美組合，一口咬下微辣鮮美，絕對驚喜；「牛肉蔥串」牛五花經過燒肉醬烤製，肉香汁甜、細膩可口，蔥香迷人讓人一嚐傾心；「伊比利豬」略帶果香的伊比利豬經過簡單調味燒烤，帶出優質食材的美味；「雞肉玩」遵循著黃金比例的雞肉丸，彈牙口感更是美味，滋味誘人無比；「雞腿肉」嫩雞排加入特製醬料醃漬入味，燒烤至表皮酥脆，光亮誘人色澤，味濃甘香。道道精彩美饌令人著迷，大小朋友隨著節奏搖擺，歡笑與歌聲下，渡過美好歡樂假期。

引設計、旅在地 「天成文旅-繪日之丘」

天成飯店集團新品牌「天成文旅」，以注重在地文化特色，客製化打造專業飯店為核心。「天成文旅-繪日之丘」為天成文旅全新開展的第一家設計精品旅館品牌，位於嘉義大雅路，呈現白色幾何堆疊的外觀，宛如美術館般的優雅外型，闡述出簡約的設計風格，客房則融入些許活潑的色調，亮眼吸睛。結合阿里山的意象：日出、山嵐、檜木...等自然素材，透過設計師手法的轉換，巧妙的出現於公共空間與客房之中，與旅客對話產生驚喜共鳴。天成文旅-繪日之丘擁有71間舒適客房，活潑的設計與特色畫作妝點空間，融入木質色調傳遞出溫潤與樸實，並運用燈光投射，畫龍點睛下讓視覺充滿驚艷，找到一種屬於旅行的沈穩氣息心靈，無壓、自在的停靠。客層主要鎖定親子市場及自由行旅客，因此飯店內處處打造具有童趣記憶的裝置藝術，期待給予消費者一個會心一笑的旅遊體驗。