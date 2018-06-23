【罕見意外】洗腎接錯管線　可能引發急性感染

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台大醫院加護病房傳出醫護人員將洗腎患者管線接錯，疑似導致一人死亡。醫師表示，洗腎機都有2道防護程序，若及時發現、接回正確管路，影響應該不會太大。



台灣洗腎人口超過8萬人，洗腎管線管線接錯會造成何種影響？中央社引述台灣腎臟醫學會理事長盧國城說，自來水可能有被微量金屬、小細菌等污染的問題，可能引發急性感染。因此一般洗腎患者使用的水，必須經過RO逆滲透處理，才能確保無菌。



不過，盧國城也坦言，洗腎機器附有透析膜、過濾系統等2道防護程序，若醫護人員及時發現、接回正確管路，影響應該不大。他指出，接錯管線的意外相當少見，因為一般洗腎院所的管路不會經常換來換去，他認為可能是加護病房緊急需要洗腎時，才會急忙接管線、發生意外。



一般來說24到48小時內發現接錯管線影響都不大，若是意外發生1、2天過後，患者的身體才出狀況，應是本身慢性疾病所致。

《聯合報》引述台灣腎臟醫學會前理事長、雙和醫院副院長林裕峰表示，裝錯洗腎管路是不太可能發生的事，發生在台大，更是不太可能，令人難以置信。

這可能是台灣醫界有史以來，第一次洗腎患者因醫護人員裝錯透析管路，誤用未經過濾、處理的透析液，造成集體不適，甚至引發死亡的重大醫療糾紛。

一般來說，加護病房並未配置透析護理師，如果病人需要洗腎，由洗腎室的透析護理師到加護病房裝置管線，再由加護病房床位護理師接手，如果依照SOP行事，任何一家醫院均不可能發生管路錯置的疏忽。

林裕峰表示，洗腎患者血液透析時必須使用逆滲透水（RO水），這種幾乎百分之百類似純水、無菌的水，歷經積層過濾、軟水（去除鎂鈣）、活性炭、逆滲透、超過濾、紫外線等多層關卡，才能用於洗腎患者身上。

正因洗腎過程暗藏感染風險，衛福部醫事司、台灣腎臟醫學會擬定嚴謹作業準則，疾管署則制訂「醫療機構血液透析感染管制措施指引」， 除了廠商抽驗水質、檢測各種項目，醫院醫事人員必須定期針對機器管線進行「熱消」、「化消」，也就是透過各種消毒方式，避免滋生病菌。

中央社報導指出，洗腎機接錯管線的意外在許多國家都曾發生過。台灣腎臟醫學會理事長盧國城說，國外有報告顯示，包括香港、越南、歐美國家都曾發生過類似事件。