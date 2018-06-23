支持永續環境 義美為國際論壇端出健康饗宴

（台灣英文新聞/黃紫緹 綜合報導）2018年國際環境流行病學會暨國際暴露科學學會研討會，6月21至24日在台大公共衛生學會舉行，食品龍頭義美食品公司特地端出健康饗宴贊助本次活動，為食安及環保永續表達支持。

來自北美、東北亞及東南亞的流行病學家，共同齊聚這場國際環境流行病學會（International Society of Environmental Epidemiology，ISEE）與國際暴露科學學會（International Society of Exposure Science，ISES）年會，就「如何在急劇變化的環境中確保人類健康」等議題深入探討。

圖片/台灣英文新聞

地球正面臨氣候變遷、疾病威脅，以及暴露於各種汙染之風險，與會人士皆身負使命，盼能為促進人類福祉、確保永續環境盡一份心。

致力食安不遺餘力的義美，體認到國際環境論壇對台灣與區域健康之重要性，特意贊助此活動，讓與會專家得以一嚐美味、健康的在地美食。義美相信，這類會議有助凸顯人類當前困境，為世人敲醒警鐘，從而討論應採取何種具體行動，以減緩對環境的衝擊。

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有鑑於此，義美為本次研討會提供了餐飲服務，讓與會貴賓能品嘗最天然、健康的食物，在不添加有害化學物的情況下，仍無損美味。義美對促進健康生活、追求自然且永續的食物來源一事努力不懈，本次研討會提供了絕佳機會，讓與會貴賓得以見識到，義美在保存水果及纖維食品營養素上，所採用的高端技術。

為了讓這些國際專家體驗台灣特有文化，義美本次提供的餐飲內容，涵蓋各色本土美食，包括端午佳節最應景的粽子，以及多種健康飲品，與會貴賓皆對本次提供的餐點讚不絕口。

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