【市長選戰】姚文智晚會造勢•丁守中勤走基層　柯文哲：年底選戰很困難

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨台北市長參選人姚文智晚間將舉辦「623首都大步走」造勢晚會。國民黨台北市長參選人丁守中，今(23)日被問及關於姚文智的造勢晚會時說，相信民進黨會全力動員支持姚文智。他採不同選舉模式，會持續勤走基層。

至於台北市長柯文哲昨(22)日出席活動時在演講提及，年底市長選戰很困難，因為他沒人力、物力。

中央社報導，丁守中今天參加兩場國民黨黨部黨員慶生會時，媒體詢問，關於姚文智辦大型造勢晚會的看法。



丁守中說，相信民進黨會傾全力支持姚文智，他採不同的方式打選戰，就是勤走基層。他也相信民進黨掌握中央資源，整體動員確實可拉抬姚文智選情。

民進黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦首場造勢晚會，預計晚間6時30分於民進黨中央黨部外登場，總統府秘書長陳菊獲邀擔綱壓軸演說嘉賓。

台北市長柯文哲23日在華山1914文化創意產業園區出席「台北勞工技藝博覽會」，戴上斗笠現場參觀，瞭解勞工職能技藝。中央社

至於現任市長柯文哲，丁守中說，柯文哲已不是素人，滿口政治語言。他說，柯文哲握有台北市政府資源，北市府就是柯的競選總部，像市府局處宣導影片都有柯文哲身影，柯文哲還推出LINE@個人專屬帳號。

丁守中指出，姚文智有執政黨支持，柯文哲握有北市府資源，面對年底選戰，他會全力以赴，採不同選舉模式，一步一腳印勤走基層。



外傳國民黨立法委員委柯志恩將擔任競選團隊總幹事，丁守中說，各方推薦很多人選，目前還在徵詢意見，還未確定。確定所有競選幹部後，就會對外宣布。

台北市長柯文哲LINE@帳號上線一天，追蹤人數激增到4萬7705人，是藍綠兩黨參選人追蹤人數的10倍。柯文哲今(23)日說，成立LINE@帳號是用原有的市府資源，沒有另外編列預算。



柯文哲LINE@昨(22)日中午上線，短短一天，追蹤人數就遠高於丁守中的4566人與姚文智的3503人。

柯文哲LINE@帳號一早就傳長輩圖，跟大家問早安。至於是不是想要鎖定高齡選民，中央社引述柯文哲說，很多東西就是大家高興、喜歡就好；政策要溝通，所以務實、對話就是市府執政的原則，「務實是我們做事的態度，我們也願意嘗試跟不同的人對話」。

國民黨台北市長參選人丁守中（前右2）23日在大同區蔣渭水公園出席黨員慶生會，特別邀請布袋戲大師陳錫煌（前右）到場。中央社