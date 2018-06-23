移民署籲勿喝酒騎車  移工遭逮台灣夢碎

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多移工朋友放假期間喜歡與同鄉友人小酌一番，再騎乘電動自行車回家，但酒後騎車不僅造成自身安全受到威脅，也可能危及路人的生命安全。移民署臺南市第一服務站為此展開「移工酒駕防治宣導」，首站前往東陽實業廠股份有限公司，移民署人員前往宿舍及福利站張貼宣傳海報，並透過翻譯人員向移工宣導「喝酒勿騎車」。

根據統計，臺南市2017年共有56名外籍移工因酒駕觸犯公共危險罪遭法院判決有罪確定，而2018年到目前為止，臺南市已有27名外籍移工因酒駕事件黯然離臺，多數案例皆因酒後騎乘電動自行車遭取締移送，國籍則以越南、印尼及泰國移工為主。

一名越南籍移工妮可，便因清明連假時酒後騎乘電動自行車，經警方取締移送，近日法院依違反公共危險罪判決妮可有期徒刑2個月，得易科罰金。

妮可原以為繳納罰金後仍可在臺繼續居留，但接獲勞動部廢止聘僱許可函及內政部移民署廢止居留許可處分書後，妮可終於知道事情「大條了」，縱然聲淚俱下求情，卻為時已晚，當初夢想來臺工作改善家中生活，如今只能帶著懊悔離臺

臺南市第一服務站主任林志鴻表示，許多移工朋友因不諳臺灣法令，誤解法令而酒後騎乘電動自行車，為幫助移工朋友建立正確觀念，該站印製多語版酒駕防治宣傳海報，未來除持續前往工廠宣傳，也計畫與移工經常消費之商家合作，透過重點宣導，減少此類憾事再次發生。