用千萬顆蛋就為這一針 流感疫苗製程揭祕

每到流感季節，政府、醫界總是大力呼籲民眾接種流感疫苗，流感疫苗不僅製作過程耗時費力，還得用掉數千萬顆精心培養的雞蛋，才能成就這小小的一針。

根據衛生福利部疾病管制署資料，流感病毒（influenza virus）分為A、B、C型3種，主要在台灣引起季節性流行的以A、B型為主。其中，A、B型又各有2種主要流感病毒株，包括A型H1N1、A型H3N2，以及B型的維多利亞株、山形株等亞型，流感疫情大多從11月下旬開始升溫。

目前全球常用的流感疫苗，大多是涵蓋3種病毒株的「三價疫苗」，包括2種A型病毒株以及1種B型病毒株，但病毒每年都會變異，加上製作疫苗至少需6個月，因此世界衛生組織（WHO）每年2月就得預測北半球下個流感季的流感病毒株。

不過，從疫苗生產到實際流感流行季期間，病毒仍可能再次變異，若當年流行的是漏打的另一株B型病毒，就會使疫苗保護力從7成降低至3成，恐釀流行。

為了避免猜錯病毒風險，近年愈來愈多國家改打4種病毒株全包的「四價疫苗」。衛福部今年原本也計畫將公費疫苗全面從三價升級為四價，預估經費恐多1倍以上，後來因種種考量延後至2022年。

法國賽諾菲藥廠日前邀請各國記者前往法國盧昂近郊的流感疫苗廠參訪，進入疫苗廠之前，所有人都得穿上無塵衣、無塵帽、無塵鞋套、護目鏡，並且在鞋外套上塑膠鞋套，以防踩到針頭。

隨後，在疫苗廠廠長菲力普（Philippe Ivanes）帶領下，揭開流感疫苗從雞胚開始的產製過程。

很多人都打過流感疫苗，流感疫苗絕大多數都是用雞蛋做的，這是目前世界上公認最安全的生產方法，但製作疫苗的雞蛋和餐桌上的雞蛋可是大不相同。

首先，製作疫苗的蛋必須是由特殊的雞所生，這些雞隻不能施打任何疫苗也不能使用抗生素，而且必須使用受精過的胚胎蛋，通過無菌測試等重重把關，才能用來生產流感疫苗，價值不菲，每年光是做疫苗就得用掉成千上萬顆胚胎蛋。

有了蛋以後，還得經過6個月才能完成流感疫苗，以四價疫苗為例，每年2月WHO預測流感病毒株以後，各藥廠就會著手培養病毒株，接著將4種病毒分別打入受精過的雞胚胎蛋裡，培養大量的病毒液。

接著，經過純化、減毒、過濾等步驟，直到6月開始調和4種疫苗，並且保存在攝氏5度的低溫空間裡，進行層層品質把關，等待裝填。

菲力普說，疫苗液製作完成後，最多只能在桶中保存1個月，就必須進行裝填，在這過程中，凡是會接觸到疫苗內容物的容器都必須經過消毒。

裝填好的疫苗在裝箱前必須一一通過架有20台多攝影機的監控設備，每支疫苗都會被拍下6張照片，檢查裡頭是否有任何雜質，凡是照片出現異狀的通通會被攔下，根據多年統計，不合格率不到1%。

最後，通過檢驗的疫苗會進行裝箱，送到低溫倉儲保存，每個箱子內都有溫度追蹤器，一旦箱內溫度出現異常，工作人員就能即時透過追蹤器揪出問題疫苗，趕在流感季來臨之前，把合格的疫苗出貨給各個國家。

正因用雞蛋做流感疫苗耗時費力，各國也紛紛尋求以其他方式生產流感疫苗。

英國牛津大學醫學博士斯瑞達（Saranya Sridhar）表示，過去除了能以雞蛋製作流感疫苗，也能利用細胞培養病毒，未來甚至可以重組過的昆蟲細胞取代雞蛋，可望縮短一半的製造時間，昆蟲流感疫苗已在美國取得藥證。

除了可避免被雞蛋的品質、產量等問題影響，產量也能比以往多得多，由於製程大大縮短，未來也有機會用於製作其他疫苗，以因應突然爆發的緊急疫情。