《持續更新》2018年第29屆金曲獎得獎名單

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 台灣英文新聞帶你來看看今年《金曲29》的得獎名單。

演奏類最佳作曲人

鍾興民／紅樹林《鍾興民作品集》／果核有限公司﹙演奏者：鋼琴 鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

最佳作曲人獎

盧廣仲／魚仔《魚仔》

年度歌曲獎

魚仔「魚仔」／添翼創越工作室

最佳新人獎

茄子蛋／卡通人物／艾格普蘭特艾格有限公司

最佳客語歌手獎

秋林／大嶺腳下2／禾廣娛樂股份有限公司

最佳客語專輯獎

黃泥路／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

演奏類最佳專輯製作人獎

許郁瑛／happened, happening／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

演奏類最佳專輯獎

happened, happening／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

最佳原住民語歌手獎

桑梅娟／渲染／台灣足跡有限公司

最佳原住民語專輯獎

直美／藤音樂工作室﹙演唱者：CMO樂團﹚

最佳台語男歌手獎

蕭煌奇／人生我敬你一杯／華納國際音樂股份有限公司

最佳台語女歌手獎

張艾莉／張艾莉-艾莉,愛你／華特國際音樂股份有限公司

最佳台語專輯獎

卡通人物／艾格普蘭特艾格有限公司

最佳專輯裝幀設計獎

廖俊裕／兄弟沒夢不應該／好有感覺音樂事業有限公司

最佳音樂錄影帶獎

身後《偷故事的人》／百代唱片股份有限公司﹙導演：羅景壬﹚

最佳演奏錄音專輯獎

happened, happening／和諧滙聚股份有限公司

（主要錄音人員：Mike Marciano／主要混音人員：Dave Darlington／主要母帶後製人員：Dave Darlington）

最佳演唱錄音專輯獎

家III／種子音樂有限公司

（主要錄音人員：朱敬然、林思彤、Craig Burbidge、Plamen Penchev、吳蒙惠、亂彈阿翔／主要混音人員：Craig Burbidge／主要母帶後製人員：朱敬然）