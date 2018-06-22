違法比特幣投資集團吸金15億　逾千人受害

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）林姓男子等人組成國際儲備體集團台灣辦事處，向民眾宣稱可透過買儲備金投資比特幣，違法吸金逾新台幣15億元，辦案人員逮捕涉嫌的林男等8人後，檢方諭令10萬至1000萬元交保。

中央社引述法務部調查局台中市調查處副主任顏志娟今(22)日表示，調查局與台中地檢署接獲民眾檢舉，指出IRS國際儲備體集團台灣辦事處，涉嫌向民眾宣稱可藉投資比特幣賺取價差，民眾只要購買美金100元至7000元不等投資套餐，就可換取等值儲備金（RM）投資比特幣，但在今年3月後，投資人都拿不到獎金。



辦案人員蒐證後，13日由台中地檢署檢察官洪國朝指揮動員60多名調查官，到集團位於台中、台北的辦事處與住居等8處地點，帶回8名嫌疑人到案。同時查扣銀行存摺、投資文件名單等證物，並凍結公司26個銀行帳戶，及市值新台幣4000萬元的比特幣196枚。

辦案人員查出，涉案的國際儲備體集團陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國及越南設立辦事處，林姓與范姓男子自稱是集團大中華及東盟地區參議處首席代表，與上線領導人。

台灣辦事處在民國106年8月成立後，頻頻舉辦說明會，透過知名律師、政商名人等上線現身說法。



集團上線大多宣傳集團屬比特幣投資，只要投資金額換取等值儲備金，事後要領回時可再由儲備金兌換比特幣，可避免比特幣價格波動、投資無損失。投資人加入後可登入集團網站，查詢儲備金數量及現值，投資儲備金每日均固定增值0.35%，一年後可取回高達355%的獎金。



此外集團另提供1.5%至8.8%的獎金，鼓勵投資人介紹他人投資發展下線，招攬一定投資金額後，可再領取高達新台幣250萬元的獎金。

辦案人員查出有上千人受害，不乏律師、醫師等被害人，單一被害人最多受害新台幣1000萬元，違法吸金逾15億元。



調查局將擴大偵辦，追查被害金流流向。