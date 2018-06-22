鴻海去年營收成長未達標　郭台銘股東會上鞠躬致歉

鴻海22日上午舉辦股東會，董事長郭台銘（中）致詞時表示，去年營收未達年成長10%目標，他現場向出席股東鞠躬致歉。中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）鴻海今（22)日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，小股東踴躍出席，現場大禮堂不到8時40分已座無虛席。鴻海董事長郭台銘約在9時2分抵達現場，親自主持。

中央社報導，郭台銘致詞表示，去年營收沒有達到既定年成長10%目標，他現場向股東鞠躬表示歉意。郭台銘指出，集團每年要增加新台幣3000多億元營收，同仁都非常認真，不過沒有達到目標，他沒有任何理由。

《自由》報導，郭台銘今日談到接班問題時表示，培養接班人是他每天從早到晚都在想的問題，但往後這5年不會有這個考慮，因為往後這5年對公司很重要，不能隨意談接班。他身體往後5年還可以，不會有退休問題，在5年之內不會退休。

而且他還答應股東，鴻海股價要到200元他才會退休，這是他的承諾，不會改變。

現場一位年紀高達90多歲的股東對於買鴻海股票賠了4000萬，向郭董表達不滿，郭台銘回應，「非常抱歉您買鴻海股票賠錢，我一定要想辦法讓股價到200元再退休，請大家再等一等，老伯伯您一定要活到100歲，一定可以看得到。」

他更請老伯伯不要輕易把鴻海股票賣掉，現在鴻海正在轉型，股價一定可以重回200元。

中央社引述郭台銘表示，今年營收獲利，集團提出好幾套方案。他說，在此大環境下，鴻海集團必須以跨廠區、國際化的運作規模，開發工業物聯網的實際應用，協助加快集團轉型為科技平台公司。



郭台銘重申，今年起的未來3年，是鴻海集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。公司將以實體經濟為核心，首波布局3張網：智能製造、健康互聯網及資訊安全。



郭台銘說，下週他要去美國，在美國設人工智慧實驗室。

鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠，舉辦股東會，股東排隊報到，依序入場。中央社