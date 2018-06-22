《金曲獎》那英與哈林攜手金曲頒獎 葛萊美成音大師擔任典禮成音顧問

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 眾所矚目的《第29屆金曲獎頒獎典禮》即將在明日晚上於台北小巨蛋華麗登場。今年的《金曲29》邀請哈林(庾澄慶)以及那英頒發「最佳國語專輯獎」以及「年度專輯獎」兩項大獎。
認識多年的好朋友攜手頒獎，是否會準備一些輕鬆的橋段，來紓解現場緊張的氣氛？哈林表示與那英很久沒見面了，碰面之後相信有很多東西可以聊；那英曾在2010年金曲典禮上表演，那英開心表示自己對這次受邀頒獎十分期待，想念臺灣的好朋友，也很想念臺灣的美食。
哈林與那英無論是在華語樂壇還是娛樂圈，地位都不容小覷；曾奪下「最佳男歌手獎」的哈林，對等待揭曉得獎名單的緊張過程非常了解。而被問及如何應對頒獎前的心態，哈林則幽默建議入圍者「抱著不會得獎的心情」參加。而時隔8年再度現身金曲舞台，曾因「心酸的浪漫」專輯獲得「最佳女歌手獎」的那英則是謙虛表示，對金曲一直有著美好回憶，此次能和哈林一起頒獎相當期待，也期待能見到張惠妹。
此外，今年特別禮聘「葛萊美」頒獎典禮轉播混音師艾瑞克.席林(Eric Schilling)，擔任金曲典禮成音顧問，將每個成音環節調整到最佳狀態，希望帶給海內外觀眾最佳的金曲典禮視聽饗宴！
今年特別禮聘葛萊美獎轉播混音師艾瑞克.席林擔任典禮成音顧問，艾瑞克.席林從事成音工作超過40年，自16歲開始接觸錄音工作，並在90年代起陸續與瑪丹娜、夏奇拉、瑞奇.馬丁等歌手合作擔任混音工程師，之後更將專業能力延伸至電視轉播成音工作，目前已參與13年的葛萊美獎典禮，其他如拉丁葛萊美獎及告示排音樂獎等大型頒獎典禮。他在受訪時提到，這次他將豐富經驗跟台視團隊分享，也期盼能夠從台視團隊學到新的東西，互相交流。
提及此次典禮成音，表示台視成音團隊與美國工作的團隊很類似，台視事前不斷提供更新資料，席林為此典禮已準備三周，並且肯定任何一個好的電視製作，都是出自於事先完整規劃；每年都會遇到的電視轉播成音問題，席林表示因觀眾使用各式各樣的設備觀看節目，呈現結果就會不同，這在美國也遇到一樣的問題，事先已看過去年的影片，做了一些筆記，將再把想法與今年的成音師分享討論。