《金曲獎》那英與哈林攜手金曲頒獎 葛萊美成音大師擔任典禮成音顧問

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 眾所矚目的《第29屆金曲獎頒獎典禮》即將在明日晚上於台北小巨蛋華麗登場。今年的《 金曲29》邀請哈林(庾澄慶)以及那英頒發「最佳國語專輯獎」以及「 年度專輯獎」兩項大獎。

認識多年的好朋友攜手頒獎， 是否會準備一些輕鬆的橋段，來紓解現場緊張的氣氛？ 哈林表示與那英很久沒見面了，碰面之後相信有很多東西可以聊； 那英曾在2010年金曲典禮上表演， 那英開心表示自己對這次受邀頒獎十分期待，想念臺灣的好朋友， 也很想念臺灣的美食。

哈林與那英無論是在華語樂壇還是娛樂圈，地位都不容小覷； 曾奪下「最佳男歌手獎」的哈林， 對等待揭曉得獎名單的緊張過程非常了解。而被問及如何應對頒獎前的心態，哈林則幽默建議入圍者「 抱著不會得獎的心情」參加。而時隔8年再度現身金曲舞台，曾因「 心酸的浪漫」專輯獲得「最佳女歌手獎」的那英則是謙虛表示， 對金曲一直有著美好回憶，此次能和哈林一起頒獎相當期待， 也期待能見到張惠妹。

此外，今年特別禮聘「葛萊美」 頒獎典禮轉播混音師艾瑞克.席林(Eric Schilling)，擔任金曲典禮成音顧問，將每個成音環節調 整到最佳狀態，希望帶給海內外觀眾最佳的金曲典禮視聽饗宴！

今年特別禮聘葛萊美獎轉播混音師艾瑞克.席林擔任典禮成音顧問， 艾瑞克.席林從事成音工作超過40年， 自16歲開始接觸錄音工作，並在90年代起陸續與瑪丹娜、 夏奇拉、瑞奇.馬丁等歌手合作擔任混音工程師， 之後更將專業能力延伸至電視轉播成音工作， 目前已參與13年的葛萊美獎典禮， 其他如拉丁葛萊美獎及告示排音樂獎等大型頒獎典禮。他在受訪時提到，這次他將豐富 經驗跟台視團隊分享，也期盼能夠從台視團隊學到新的東西， 互相交流。

提及此次典禮成音， 表示台視成音團隊與美國工作的團隊很類似， 台視事前不斷提供更新資料，席林為此典禮已準備三周， 並且肯定任何一個好的電視製作，都是出自於事先完整規劃； 每年都會遇到的電視轉播成音問題， 席林表示因觀眾使用各式各樣的設備觀看節目，呈現結果就會不同， 這在美國也遇到一樣的問題，事先已看過去年的影片， 做了一些筆記，將再把想法與今年的成音師分享討論。