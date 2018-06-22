金石堂城中店24日歇業　倒數36小時不打烊

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）金石堂城中店，定於本周日也就是6月24日結束營業，消息自4月下旬發布後吸引不少民眾湧入。從今(22)日晚起金石堂城中店將舉行系列講座，明(23)日上午10時開始，36小時不打烊至歇業。



金石堂總公司說明，為感恩回饋書迷，城中店營業最後2日將延長服務，推出36小時不打烊服務。今晚起並邀請眾多作家舉行系列講座：包括「書街舊事」作者黃開禮、時報出版第二編輯部總編輯李采洪、台灣文史專家莊永明、「讀古文撞到鄉民」作者祁立峰、「書，記憶著時光」作者廖志峰，講述書街記憶或談論自身閱讀經驗。



中央社引述金石堂總公司營運企劃協理汪信次表示，城中店歇業消息公布以來，每日人潮維持平日的3到4倍，預估到了歇業當天營業額可達新台幣近千萬。

至於24日最後一晚作家簡媜講座，目前已經預約爆滿，到了當晚打烊時刻，歷任店長與員工也會站在門口與書迷們道別離。



此外，為了與昔日記憶道別，金石堂書店也安排系列紀錄影片，透過影像為城中店留下永恆身影。作家張曼娟、吳若權、九把刀及御我接力響應，暢談與城中店的因緣往事，紀錄短片由翼上文創策劃拍攝完成。網路紅人蔡阿嘎及知名作家褚士瑩，也送上倒數祝福影片，各界人士皆表達不捨。

「散場前，帶著眾多愛書人的感傷與不捨，期待不久的將來，我們再次相逢。」金石堂4月23日發布告別po文時透過臉書預告，未來將尋找更合適的點，並擴大網路書店雲端經營技術，結合實體書店全新的閱讀體驗，發揮更大的全通路消費需求滿足。



汪信次表示，金石堂下半年仍有展店計畫，預計在台北、台中和高雄都會展店，目前仍在洽談中。城中店的打烊單純只是租約到期，仍保留近40家實體店面，而網路書店部分會整體更新，即將推出更符合消費者使用的介面。



中央社報導，金石堂城中店現正推出全館79折，消費滿299元送紀念明信片，滿599元再送咖啡兌換券活動。許多書迷趁城中店結束營業前去拍照留念，或在牆上留下紀念性的簽名。未來簽名牆將採用數位復刻方式保存，至於極具價值的手稿與作家簽名咖啡杯，則會移往其他門市。



金石堂也邀請書迷們，可在24日營業的最後一天，到城中店1樓至3樓牆面留言，歡迎與喜愛作家的親簽咖啡杯拍照留念，一起向這家百年洋樓書店說：珍重再見。