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身為世界公民　你可知道什麼是FSC驗證？

林務局長林華慶表示，我們每個人每天即乎都會有消費行為，你買什麼樣的商品就會得到什麼樣的世界。

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/06/22 17:53

FSC驗證產品展示。(照片由林務局提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）便利商店一直是生活的好鄰居，我們常會走進去消費並拿著一瓶新鮮屋飲料或是其他商品走出來，但你可曾注意到紙包裝的瓶身或是其他商品有無一個FSC及環保標章嗎？

林務局近年來積極推動林產業發展，委請台灣森林認證發展協會於今（22）日舉辦「2018森林驗證、人工林永續經營暨綠色採購論壇」，邀來國際FSC全球總裁Kim Carstensen還有逾上百位與林業相關學者、民間團體、企業等代表，共同討論「台灣森林驗證與人工林經營」及「林產品通路、環保標章與綠色採購」議題，以期凝聚森林永續經營的共識，使林業經營推上永續軌道。

林務局長林華慶致詞時表示，我們每個人每天即乎都會有消費行為，你買什麼樣的商品就會得到什麼樣的世界，所以這幾年全球潮流開始反思我們是不是用了太多塑膠、水泥、木材等天然材料。

林華慶還說，有人開始注意到這個部分，並開始思考我們是不是忽略了這些天然材料，進而殘害了地球。或是在生產過程中用了太多的化學物品而衝擊了環境、或是在生產過程中剖削勞動者、又或者影響到在地社區生態系的服務與價值的利用

林華慶說，FSC的驗證在台灣已經有逾300家企業獲得認證，在林地的部分也獲得林地管理的認證，但大部分的消費者仍不知道FSC是什麼，於是缺少了動力促使自己去購買已經驗證的商品。林務局已透過多元管道去宣傳，希望讓更多人知道這個標章。

FSC全球總裁Kim Carstensen先生表示，FSC是全球公認最嚴謹的森林管理系統之一，特別強調環境、社會、經濟等三個面向、其有個別之委員會，經討論確定FSC的10項原則，建立了一套負責任、可持續發展，即永續發展（sustainable development）的經營標準，目前全球已有2億公頃之林地，取得FSC之驗證，目前FSC原則也符合聯合國永續發展指標（SDGs）的目標。

Carstensen強調，在發展林產業的同時也保持關注原住民等在地社群需求與保障生物多樣性，並希望透過市場機制，使林業經營能更加合理，並使環境保護及經濟能共同發展，也期待未來與台灣在森林經營上之合作，促成更多林地的經營，是符合「森林與共，生生不息」之理念。

林務局表示，去（2017）年已輔導多家民間企業，如永泰林業生產合作社、永隆林業生產合作社、水台東安朔溪、高雄內門等地團體，而今（2018）年也規劃輔導南投、濁水溪、白冷圳、大湖等處地區造林地，協助經營者撰寫符合森林永續經營原則、5年為1期的經營計畫，並依據不同土地使用類別容許項目多元經營，以兼顧環境保育、經濟發展等多方效益。而為鼓勵林農申請森林驗證，自今年起，林務局也將補助業者申請FSC驗證費用二分之一。

林務局還說，在國有林方面，林務局以FSC森林驗證制度的理念為標竿，分階段導入國有林經營體系，作為森林經營管理的輔助系統，確保林務局在國有林的經營管理上，逐漸符合國際公認的森林經營規範與要求。

近年，林務局也和林業試驗所合作，積極推行「林下經濟」，盤點出「林下養蜂」、「山胡椒」、「金線蓮」及「段木香菇與木耳」4項適合優先推展除了法制化作業，林務局也規劃成果展示及研討會，媒合可行的技術體系，以提高林農收益。

在山村經濟方面，林務局輔導原住民部落、團體組成林業產銷合作社、協助產銷，也開始提供漂流木與疏伐木予原住民藝術家創作，同時發展非木質產品及生態旅遊產業，以創造在地工作機會，凝聚社區意識、傳承部落文化。光2017年林務局就推動9處原住民自主管理狩獵先驅計畫，也陸續與部落合作傳統領域採取森林產物示範，期望健全原鄉產業體質，也締結正向互動的夥伴關係。

林務局表示，展望世界趨勢，林業經營應在顧及自然生態保育與國土保安前提下，合理並多元的利用，追求民生福祉之極大值。FSC驗證體系關注的不只是經濟體系，更關注林業生產過程是否對環境生態友善，以及社會資源分配是否公平。

林務局說，透過這次的論壇，希望大眾更加認識FSC及環保標章、綠色採購在生活上實際運用，面對全球環境的轉變，從民眾、從消費習慣開始改變選擇經過驗證的產品，才能促使發展兼顧生產、生活及生態的「永續林業」，以實踐台灣整體世代的責任，與對世界應盡的公民義務。

以上照片由林務局提供。
林務局
森林驗證
永續經營

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