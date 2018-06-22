身為世界公民　你可知道什麼是FSC驗證？

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）便利商店一直是生活的好鄰居，我們常會走進去消費並拿著一瓶新鮮屋飲料或是其他商品走出來，但你可曾注意到紙包裝的瓶身或是其他商品有無一個FSC及環保標章嗎？

林務局近年來積極推動林產業發展，委請台灣森林認證發展協會於今 （22）日舉辦「2018森林驗證、 人工林永續經營暨綠色採購論壇」，邀來國際FSC全球總裁 Kim Carstensen還有逾上百位與林業相關學者、民間團體、企業等代表，共同討論「台灣 森林驗證與人工林經營」及「林產品通路、環保標章與綠色採購」 議題，以期凝聚森林永續經營的共識，使林業經營推上永續軌道。

林務局長林華慶致詞時表示，我們每個人每天即乎都會有消費行為，你買什麼樣的商品就會得到什麼樣的世界，所以這幾年全球潮流開始反思我們是不是用了太多塑膠、水泥、木材等天然材料。

林華慶還說，有人開始注意到這個部分，並開始思考我們是不是忽略了這些天然材料，進而殘害了地球。或是在生產過程中用了太多的化學物品而衝擊了環境、或是在生產過程中剖削勞動者、又或者影響到在地社區生態系的服務與價值的利用。

林華慶說，FSC的驗證在台灣已經有逾300家企業獲得認證，在林地的部分也獲得林地管理的認證，但大部分的消費者仍不知道FSC是什麼，於是缺少了動力促使自己去購買已經驗證的商品。林務局已透過多元管道去宣傳，希望讓更多人知道這個標章。

FSC全球總裁Kim Carstensen先生表示，FSC是全球公認最嚴謹的森林管理系統之一，特別強調環境、社會、經濟等三個面向、其有個別之委員會，經討論確定FSC的10項原則，建立了一套負責任、可持續發展，即永續發展（sustainable development）的經營標準，目前全球已有2億公頃之林地，取得FSC之驗證，目前FSC原則也符合聯合國永續發展指標（SDGs）的目標。

Carstensen強調，在發展林產業的同時，也保持關注原住民等在地社群需求與保障生物多樣性，並希望透過市場機制，使林業經營能更加合理，並使環境保護及經濟能共同發展，也期待未來與台灣在森林經營上之合作，促成更多林地的經營，是符合「森林與共，生生不息」之理念。

林務局表示，去（2017）年已輔導多家民間企業，如永泰林業生產合作社、永隆林業生產合作社、水台東安朔溪、高雄內門等地團體，而今（2018）年也規劃輔導南投、濁水溪、白冷圳、大湖等處地區造林地，協助經營者撰寫符合森林永續經營原則、5年為1期的經營計畫，並依據不同土地使用類別容許項目多元經營，以兼顧環境保育、經濟發展等多方效益。而為鼓勵林農申請森林驗證，自今年起，林務局也將補助業者申請FSC驗證費用二分之一。

林務局還說，在國有林方面，林務局以FSC森林驗證制度的理念為標竿，分階段導入國有林經營體系，作為森林經營管理的輔助系統，確保林務局在國有林的經營管理上，逐漸符合國際公認的森林經營規範與要求。

近年，林務局也和林業試驗所合作，積極推行「林下經濟」，盤點出「林下養蜂」、「山胡椒」、「金線蓮」及「段木香菇與木耳」4項適合優先推展。除了法制化作業，林務局也規劃成果展示及研討會，媒合可行的技術體系，以提高林農收益。

在山村經濟方面，林務局輔導原住民部落、團體組成林業產銷合作社、協助產銷，也開始提供漂流木與疏伐木予原住民藝術家創作，同時發展非木質產品及生態旅遊產業，以創造在地工作機會，凝聚社區意識、傳承部落文化。光2017年林務局就推動9處原住民自主管理狩獵先驅計畫，也陸續與部落合作傳統領域採取森林產物示範，期望健全原鄉產業體質，也締結正向互動的夥伴關係。

林務局表示，展望世界趨勢，林業經營應在顧及自然生態保育與國土保安前提下，合理並多元的利用，追求民生福祉之極大值。FSC驗證體系關注的不只是經濟體系，更關注林業生產過程是否對環境生態友善，以及社會資源分配是否公平。

林務局說，透過這次的論壇，希望大眾更加認識FSC及環保標章、綠色採購在生活上實際運用，面對全球環境的轉變，從民眾、從消費習慣開始改變，選擇經過驗證的產品，才能促使發展兼顧生產、生活及生態的「永續林業」，以實踐台灣整體世代的責任，與對世界應盡的公民義務。

以上照片由林務局提供。