李登輝訪沖繩參加二戰慰靈儀式 或將與安倍會面

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前總統李登輝今（22）日傍晚從搭機前往日本沖繩，參加二戰時台灣戰亡者慰靈碑揭碑儀式。日相安倍晉三明天也將抵達沖繩，兩人是否會面引發關注。

中央社報導，95歲的李登輝應那霸市日本台灣和平基金會的邀請，22至25日訪問沖繩。他將於明天參加日本台灣和平基金會與日本李友會合辦的晚宴，24日出席1945年台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，並發表演說，晚間則將出席琉球台僑總會晚宴，25日中午返台。

報導指，多名台籍人士於1945年二戰末期沖繩戰役時戰死，沖繩縣糸滿市摩文仁和平祈念公園的石碑上，刻有34名台灣人的名字。2016年該地曾建造「台灣之塔」，這次設立的紀念碑則刻有李登輝所題的「為國作見證」幾個字。

沖繩縣為紀念沖繩戰役亡者，將6月23日訂為慰靈之日。由於安倍晉三亦於23日到訪沖繩出席相關活動，兩人或許有機會碰面。

中央社指，中國國務院台灣辦公室發言人安峰山上月曾在記者會批評李登輝美化殖民統治。

李登輝上次是於2016年7月造訪沖繩縣石垣島，這是他卸任總統後第9次訪日。他也曾於2008年造訪沖繩，除發表演說，並造訪多處二戰遺跡，包括和平公園、和平紀念碑與姬百合紀念塔等。