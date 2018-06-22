西門吃吧餐廳！「影」藏版夏季新菜首度公開

身處潮流與文創藝術的共生地帶、擁有全台最密集電影院的西門町無疑是人們假日的好去處，然而擁擠的人潮、吵雜的用餐環境卻往往讓你的電影約會體驗大打折扣！緊鄰電影街的台北西門町意舍酒店，了解消費者期待更佳的電影行程，今夏在吃吧餐廳推出全新電影行程必備共享料理，不管是滿滿海味的海鮮拼盤或肉食者最愛的超大份量肉盤、CP值超高的牛排義大利麵組合，或是清爽的夏季限定「影」藏版菜單，皆適合與三五好友在觀影前後一起享用，不只用電影豐富心靈，更用美食滿足味蕾！

針對經典電影的愛好者，吃吧餐廳首次推出「吃吧電影院」，將在未來的每月雙周五依照不同主題輪播精選電影，只要在活動期間至餐廳用餐就可以大啖美食邊看電影，讓消費者不只可以享受精緻美食外，還能感受震撼視覺、味覺、聽覺的三重饗宴，絕對是假日質感生活或簡單微型派對舉辦的新選擇！炎炎夏日何處去，台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳祭出7/1~8/31限時優惠二選一，凡到店用餐消費，並於結帳時出示電影票券(電影票、票根或手機訂票顯示)，即可享有當日消費餐點85折或免費兌換爆米花與飲料組合套餐乙份，優雅地享受美食和好電影，絕對是今夏最內行且消暑的約會行程！

今夏觀影新食尚！味覺饗宴與影視心靈的雙重滿足

打破西門美食沙漠迷思 質感電影約會餐廳新選擇

想規劃一場夏日電影約會，卻苦無好餐廳可去？今年夏季台北西門町意舍酒店吃吧餐聽為熱愛電影一族獨家推出適合看電影共享的「夏日觀影分享餐」，巧妙的將夏天浪漫電影元素融合到料理之中，不論是適合闔家觀賞的歡樂溫馨音樂劇，或是充滿夏日情懷的浪漫電影，都能在吃吧餐聽享受氣氛滿滿的美食饗宴！

【夏日Party分享拼盤系列】

想要體驗「樂來樂愛妳」電影裡，美國LA活力四射的盛夏夜晚，你絕對不能錯過【一起吃吧！無肉不歡大拼盤】，以多汁彈牙的德式圈腸與充滿炭烤風味的英式厚培根，搭配自製酥脆德國豬腳和皮脆內軟的惡魔炸雞翅，多重料理工序處理，不僅鎖住肉汁鮮美、更完美呈現爽口不膩的口感，一次滿足想大口豪邁吃肉的你，並佐以霹靂紅辣醬、蜂蜜芥末醬、番茄醬等三種醬料任意搭配，一道菜多種味覺享受，最適合與三五好友齊聚觀影，同時大快朵頤，心靈與味蕾皆大滿足！

如果你夢想一場像「媽媽咪呀！」電影中熱情如火的夏日海灘婚禮，【來場火辣趴踢吧！路易斯安那海鮮大拼盤】絕對是不二選擇，經典美式香料混和南美風情，香氣撲鼻的大蒜奶油肯瓊醬與酸辣風味的檸檬胡椒醬微妙搭配，自然帶出美國藍蟹鉗、鮮蝦、貽貝、文蛤、中卷等新鮮海產的鮮甜，讓每一次的吮指都能品嚐到多層次的感動。

【高CP值夏日約會美食系列】

想像和閨蜜一起，像「媽媽咪呀」電影裡的唐娜發電機一樣來點辛辣的女人話題，【BBQ海底總動員-底特律方型披薩】絕對是聊是非的最佳良伴，不僅透過低溫發酵與特殊焗烤法，創造出內鬆外酥的驚奇口感，並將豐富的披薩餡料先鋪於餅皮，包括碳烤小章魚、鮮蝦，佐以洋蔥、大蒜、青椒、鳳梨、綜合起士，最後再淋上香辣特製美式燒烤醬，透過焗烤將多種滋味鎖於披薩餅皮中，吃一口可以同時享受到融化的乳酪香、焦化香脆口感以及豐富的餡料層次，彷彿是一場味覺的華爾滋！

幻想如「樂來樂愛你」裡爵士鋼琴手和菜鳥演員的浪漫定情夜，【炭烤牛排粗管麵】是小資情侶約會首選，以精心碳烤美國牛排，佐以大蒜、香草醬、水牛乳起士，搭配能充分吸附特製番茄醬汁、軟嫩適中的粗管麵，平實價格的高質感享受，絕對是為夏日戀情增溫的百分百享受！

【夏日限定清爽料理】

感受夏日的戀愛悸動，【泰式芒果酪梨雞肉沙拉】以綜合綠色沙拉佐以低溫炭烤雞胸肉，並以新鮮芒果、酪梨等食材增添清爽、酸甜口感，搭配夏季感十足、微酸開胃的泰式油醋醬及香濃泰式花生醬，雙醬混和使香氣更顯著，碰撞出專屬夏日的新美味！

首創吃吧電影院 引領西門町觀影新風潮

全台獨家手拉啤酒機添食趣 好友相揪齊聚更優惠

除了提供假日觀影的美食新選擇外，吃吧餐聽更針對經典電影的狂熱者，首創「吃吧電影院」，自7/1至8/31起每雙週五晚間7:00，獨家播出夏日經典系列電影，包含「媽媽咪呀」、「樂來樂愛你」等，更重磅引進手拉啤酒機，讓影視愛好者不只可以享受美食之餘、更增添食趣體驗在舒適寬敞的環境裡放鬆乾上一杯！大啖美食！品味經典！

「看電影、啖美食」台北西門町意舍酒店吃吧餐聽自7/1至8/31推出限時優惠二選一，凡優惠期間到店用餐消費，結帳時出示電影票、票根或手機訂票顯示，即可享有當日餐飲85折優惠（學生再憑學生證還可享有免費飲料一杯優惠），或可享有免費一杯爆米花與二杯飲品組合餐外帶，讓無論男女老少都能在amba吃吧！享受完美的觀影體驗！