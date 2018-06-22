台南大億麗緻酒店 小紳士小淑女 夏日露營趣

近年來，台灣吹起一股瘋露營的新生活，也隨著國人生活品味的提高，對露營帳篷的選擇也更具個人獨特風格，越來越多民眾把居家的生活品質搬到戶外，希望能夠兼顧簡單、方便、時尚的功能性，讓露營不再是難事，更是一種趣味及生活體驗。

台南大億麗緻酒店於8月13日~14日、15日~16日及18日~19日舉辦三個梯次兩天一夜「小紳士 小淑女 夏日露營趣」，打破以往餐風露宿的舊有概念，把露營變得輕鬆優雅。在飯店室內場地帶領小朋友搭設法國「迪卡儂」品牌帳篷，還有手作點心、防身術、游泳教學等豐富課程，除了午餐享用共同市場歐亞自助餐，晚餐亦帶領學員換上正式服裝參加西式晚宴，學習國際西餐禮儀，用餐完與室友共同DIY佈置帳篷，為愉快的一天劃下句點。

隔日帶領孩子們搭乘雙層巴士遊台南，體驗成為小小導覽員，午餐享用精緻中式餐盒。一系列精采有趣的課程，培養國際禮儀及紳士淑女般的翩翩風度，活動結束後頒發結業證書及精美紀念品，還加贈專屬睡袋及紀念版LOGO吸水浴巾，讓小朋友們留下最難忘美好的暑假回憶！

活動對象為國小一年級至六年級孩童，兩天一夜每人3,980元(三人一帳)，6月30日前報名、兩人以上同行或健身中心會員，皆享9折優惠，名額有限，欲報從速！另有家長陪同體驗價每人只要1,880元(與小朋友同帳)，含乙客早餐，另加贈睡袋乙個。