福隆沙雕展 哥吉拉地下沙雕7月登場

2018福隆沙雕展閉幕倒數25天，超好康系列活動錯過再等一年！迎接炎熱的暑假假期，想甩去一身黏膩與燥熱，去福隆海邊準沒錯！

眾所期待全台首創地下沙雕7/1即將亮相，引進日本電影怪獸之王哥吉拉形象，打造巨型哥吉拉地下沙雕，同步結合怪獸之王哥吉拉特展也將推出一系列活動，創造福隆沙雕季全新話題！

為迎接暑假歡樂氣氛，邀請到超多人氣品牌於6/30~7/1期間舉辦活動，泰山推出旗下BUFF及Cheers氣泡水到場給民眾試飲，一解酷熱的天氣、日本超人氣貼圖「反應過激的貓」也於現場設置拍貼機要讓民眾和貼圖主角合為一體！而挑戰最強拍照手機的華為也提供手機試拍活動，就能獲得精美贈禮。

更狂的是，白天和沙雕合照打卡就有機會抽福容萬元住宿券及Kamiliant卡米龍行李箱，晚上拍沙雕上傳至福容大飯店粉絲團再抽華為P20 pro手機及周邊好禮！為有效消化入場人潮，首次引進HappyCash快速通關機制，持HappyCash有錢卡只要輕嗶一下，就能輕鬆入場！這麼好玩又好康的暑假，趕快來福隆沙雕季讓自己滿載而歸！

福隆沙雕季自6月1日起至7月15日止，加碼推出福隆夜間沙雕展活動，每天晚上7點到9點開放參觀，吹著徐徐海風不用頂著豔陽也能欣賞沙雕的精工藝術。在高達10公尺的主雕「顛倒」以光雕投影方式，融合周圍國際沙雕作品光影耀動，與磅礡的音樂節奏搭配得天衣無縫，是視覺和聽覺的震撼，結合場域內多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾彷彿在夜間航行冒險，穿越一座座的沙雕島嶼來到主雕顛倒，一探沙雕奇觀，讓夜晚的福隆海灘也很美麗！

本屆福隆沙雕季為期86天的展期，進入最後倒數階段，全場超過76座沙雕作品，邀請共13國28位的國內外沙雕好手齊聚福隆，主題融入交通部觀光局「海灣旅遊年」意象，打造出台灣特色島嶼，讓走入沙雕展的民眾，就像是開啟一場刺激的航海冒險之旅！而今年主雕更要顛覆遊客的視覺感官，以「顛倒」為題的主沙雕，高度達10公尺，並投入超過10名沙雕師耗時將進15天雕塑，作品以透過鏡像方式呈現，鏡中城市上下對稱顛倒，宛如電影顛倒世界，挑戰沙雕師創作工法，就要讓今年沙雕季正著看，倒著看都好看！另有許多創意作品營造出多種故事特色，讓遊客與沙雕來到福隆金沙奇航，驚喜連連冒險不斷！

位於福隆海水浴場旁的福容大飯店福隆也推出「放縱一夏」一泊二食住房專案，優惠期間6/1~9/30，入住前14天付訂即可享免一成早鳥優惠價，每房每晚只要6899元起，除有早餐、晚餐及夜訪沙蟹體驗活動外，周一到周四期間入住，再加贈下午茶及宵夜兩客(Room Service服務)，讓您輕鬆玩福隆，放縱一夏來度假！而即日起至7/15止當日累計消費發票金額達門檻3000元，就可再抽三陽重機SB300(價值192,000元)，及福容飯店萬元住宿券，把握今年的夏天，來福隆看沙雕、玩海邊、抽重機！

詳情請洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/fl/或撥打訂房專線02-2499-1188