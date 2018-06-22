首屆「日本祭」在迪化街登場

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）日本已經舉行多年的「台灣祭」推廣台灣文化，美食及表演，成了兩國交流的橋樑。今年第一屆的「日本祭」也於昨(21)日舉行開幕記者會，宣布在台北市迪化街的永樂廣場前開跑，於6月22日至24日期間，邀請十名日本表演者演出與擺設美食攤位。



首屆 日本祭2018 in Taipei 在永樂市場。(照片來源：日本台湾祭り2018臉書)

台日文化交流基金會說明，日本祭的重頭戲在明天23日，從日本遠道而來的表演者才華洋溢，演出充滿濃厚日本味，其中包括新世代唱跳團體 姬神CRISIS、二胡演奏家里地歸、三味線樂團THE SYAMISENIST，以及台日混血歌手洸美。

台日文化交流基金會指出，去年7月在日本上野公園舉辦的台灣祭，將愛玉、台啤等特產帶往日本，短短4天就吸引十幾萬名日本朋友參加。因此今年在台灣首辦日本祭，選在日本遊客來台必訪的迪化街，入場完全免費，希望透過文化的交流讓日本與台灣的關係更加緊密，達成台日友好的目的。

協辦單位大稻埕街區發展協會介紹，這次的台灣祭也會有攤位，但首先以表演為主，所以攤位數量不會太多，除了多組日本表演團體外，在地店家福來許也將響應旗袍舞等音樂演出，以大稻埕為主題演出的琴園國樂團也會加入表演行列。

今天22日表演將持續到晚間10時，週末兩天的表演時間則為上午10時至晚間6時。