名廚傳授私房醬料做法   新住民姐妹搶報名

（台灣英文新聞/ 社會組）許多人因天氣炎熱導致食欲不振，高雄市外籍南洋姊妹關懷協會為了消除掌廚媽媽們夏日烹調的煩惱，6月份特別辦理5場次醬料班課程，邀請名廚及擁有廚師證照及豐富辦桌經驗的新住民姊妹教學員自製臺灣及南洋特色醬料，讓家常菜搖身一變成為五星級，還能照顧家人的營養與健康，吸引新住民及社區民眾相約報名。

新住民全球新聞網報導，高雄餐旅學校的名廚林致信老師表示，好的醬料除了健康美味，更能增加味覺的層次感，讓食物吃起來充滿幸福，夏天最開胃的就是酸與辣，台式五味醬綜合甜、鹹、酸、香、辛等五種風味，不論海鮮、白肉、雞肉、蔬食都可以配搭。

本次林致信老師準備五味醬及冰梅醬的製作方法，傳授醬料比例配方，讓學員分組操作調製，並叮嚀學員海鮮料理與醬料調製的訣竅，讓學員受益無窮。

「醬料的靈魂就是配方與衛生。」，林老師說夏天食材易腐，在家自己做是最衛生，只要配方比例調對，輕鬆就能在家吃到五星級的料理。

來自柬埔寨的丁麗娜表示，自製醬料安全衛生，又很方便，五味醬用途廣泛很方便，未來煮菜會更輕鬆。

來自泰國的姊妹則帶著唸高職的女兒一起參加，她表示想學學台式醬料，讓菜餚可以增添風味。

課程中老師也教授醬料保存，除了自己享用外還可以做成伴手禮跟親朋好友分享。