基隆市政府疑遭雷擊停電　 市府員工受困電梯

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）基隆市今(22)日下午下起大雷雨，1小時雨量累積已有52毫米。下午2時左右一個雷擊過後，市區突然大停電，基隆市政府大樓(上圖)也一片黑漆漆，電梯停擺。

《聯合》報導，市府一名女員工因停電一度受困在後棟5樓電梯內，被救出後無大礙。此外多條道路的商家也突然停電，所幸停電約25分鐘後已經復電。

報導指出，市府女員工被困電梯內，她急敲電梯門求救，警衛以通話筒和她聯絡，發現她困在5樓，立即安撫她的情緒。

消防局獲報趕至時，市府維修人員已打開電梯將女員工救出。她說自己沒事，但嚇了一大跳。

市府維修人員指出，疑似是雷擊造成電線跳電，市區中正路、義一路、仁一路、信一路等地區的相關迴路都停電，2時25分時都已復電。

《自由》報導，今天下午2點左右突然一聲轟然巨響，造成基隆市政府2棟建物都停電，還有一人受困電梯，庶務科人員緊急到場協助開啟電梯，所幸受困者平安無事，虛驚一場。

基隆市府對街的台灣銀行、憲兵隊都沒受到影響，市府立即通知台電人員緊急搶修，2點24分順利恢復供電。

另外根據TVBS報導，下午北台灣雙北市、基隆都降下大雨，基隆七堵區發出一級淹水警戒，而台鐵五堵站一小時就測得52毫米的雨量，現在各處降雨持續，民眾必須提高警覺。