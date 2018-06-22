8成以上國人缺鈣 高鈉高油飲食恐引發缺鈣危機！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據國民營養調查顯示，約有8成到9成7以上的國人鈣質攝取不足，而男、女性的平均攝取量，僅達建議量的5成到7成。缺鈣不僅是肥胖、骨鬆和小腿抽筋的元兇之一，甚至造成身體機能和免疫系統下降。

參照衛生福利部「國人膳食營養素建議攝取量」，19歲以上成人，每日須攝取到1,000毫克的鈣質。有人認為補充鈣質就要多喝牛奶或其他乳製品，其實日常飲食中，有許多天然食物也有助於鞏固骨本，例如：豆類、堅果類、芥藍、黑甜菜、乾海帶以及紫菜、紅毛苔及黑糖（一湯匙=70毫克的鈣）等。

台北慈濟醫院張亞琳營養師表示，補充足夠的鈣質，除了預防骨質疏鬆症，也有助於降低血壓、降低大腸癌發生機率，再來若搭配低脂與低膽固醇的飲食，亦可降低低密度脂蛋白膽固醇，有益健康。

不過補鈣之外，還有一些生活、飲食習慣也是造成體內骨本被侵蝕的原因，例如：

高鈉飲食：每當腎臟需代謝多量的鈉時，也會同時排出鈣質。經常食用添加磷酸鹽之食品：可樂、加工肉品（香腸、火腿、各種丸類、漢堡肉等）火鍋料、起司、泡麵⋯⋯等。 高油飲食：攝取過量脂肪，會導致無法有效地吸收鈣質。 高動物性蛋白質飲食：動物性蛋白質會增加尿液的酸度，導致尿液中排出更多的鈣。因此嗜吃肉類的民眾，若再以多量牛奶來補充鈣質的話，恐怕得不到想要的補骨的好處，反而得到反效果，導致鈣質流失增加腎結石的發生。 抽菸、飲酒、過量咖啡因、壓力、藥物使用、缺乏運動、日照不足等不良生活習慣，會導致鈣質流失。

鈣質攝取充足，加上平時多運動，如健走、太極、武術、慢跑、負重運動等，可增加骨密度預防骨質疏鬆；並建議每天安排日曬時間，只要讓臉部、手、前臂部分接受15-20分鐘左右的陽光，就可以足夠1天所需的維生素D。維生素D可促進鈣質吸收，減少尿中鈣質流失。

另外，因鈣質容易在料理時溶解於酸性環境，因此於料理時可使用醋、檸檬汁等入菜調味，也可以提升飲食中鈣質吸收率。