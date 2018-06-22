毛利新年節在台北    深化台紐文化交流   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）紐西蘭商工辦事處與原住民族委員會今（22）日共同舉辦「毛利新年節在台北」活動，這是紐西蘭首次在紐澳以外國家舉辦毛利族人節慶活動，彰顯臺紐兩國在語言及文化的連結基礎上，更深化與穩固的合作關係。

對於毛利族人而言，每年6月Matariki星團出現在天邊時，便是迎接一年一度新年的時候，Matariki決定季節的變化與航海的方位，也預示來年的收成，若星團愈亮，則表示來年氣候暖和及作物豐收。

紐西蘭各地每年皆會舉辦以毛利文化為主題的新年節慶活動，包括傳統戰舞(kapa haka)、傳統美食(hangi)以及藝術展演等，是紐西蘭重大的活動慶典。

為強調臺灣原住民族與紐西蘭毛利族的深厚連結，紐西蘭商工處特別辦理Matariki新年節系列活動，系列慶祝活動包括紐西蘭電影展，於光點台北電影院播映3部紐西蘭電影(「我的婚禮與秘密」、「神鬼嚎野人」，以及「為舞而生」)、臺紐文化樂舞團隊交流活動。

紐西蘭知名R&B靈魂樂歌手Aaradhna也將在 6月29日來臺，在臺東鐵花村辦理小型演唱會，希望藉由新年節活動，讓臺灣民眾認識紐西蘭、也認識臺灣與紐西蘭原住民族的文化內涵。

原民會夷將Icyang主委表示，本活動是除了紐西蘭與澳洲之外，第一次在其他的國家舉行毛利族人重大節慶活動，具有高度的象徵意義，也彰顯臺紐兩國原住民族在語言及文化的連結基礎上，更深化與穩固的合作關係，紐西蘭為我國在國際上重要的夥伴。

兩國在2013年簽訂「臺紐經濟合作協定」，迄今將滿5年，雙邊原住民族藉由協定內的原住民族合作專章，每年召開協調會議，發展經貿、語言文化、部落旅遊以及教育合作等工作計畫，成果相當豐碩。

紐西蘭駐臺涂慕怡(Moira Turley)（圖中）與原民會夷 將‧拔路兒Icyang‧Parod主委（圖右）（圖片來源：原住民族委員會）

（圖片來源：原住民族委員會）