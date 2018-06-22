LINE 7週年大放送 熊大BT21動態貼圖免費載

通訊軟體LINE將於6月23日迎接7週年，今天推出感恩回饋慶祝活動，首度免費放送3組共計120張的LINE卡通明星及宇宙明星BT21動態貼圖，只要將LINE升級至8.8.0版本就能一次擁有。



LINE用戶可透過兩個方法取得7週年紀念貼圖。第一個方法是將LINE更新至最新8.8.0版本，3組動態貼圖將於24小時內，自動顯示在用戶的貼圖選單中。



第二個方法是透過「設定」的「貼圖」，在「我的貼圖」下載「LINE歡慶7週年紀念貼圖」，或以手機開啟「LINE歡慶7週年紀念貼圖」下載連結（line://ch/1359301715/#editorspick/1236）。



LINE表示，本次放送的120張全新動態貼圖中，有80張以深獲大家喜愛的LINE卡通明星為主角，不只可看到兔兔、莎莉、熊大熟悉的身影，這也是CHOCO、潔西卡、愛德華、雷納德、胖友、部長等LINE卡通明星首度在LINE的免費貼圖組中現身；另外40張則以可愛度破表的宇宙明星BT21為主題。