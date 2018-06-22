與YouTube分庭抗禮  Instagram推影音App

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）不讓YouTube獨占鰲頭，Facebook旗下的Instagram將推出影音應用程式，要在龐大的年輕人影音市場分一杯羹。

名為IGTV的應用程式，可將IG目前的影音限制長度從1分鐘延長到10分鐘，有大批粉絲的使用者更能上傳長達1小時的影片。

推出已8年的IG原以分享照片服務為主，現在為了與競爭對手YouTube、Snapchat等亦受年輕人喜愛的平台抗衡，不得不改變策略。據報導，YouTube於12年前被Google買下後，已成為全球最大影音平台，有18億用戶。6年前被Facebook收購的 Instagram，目前則有10億用戶。

皮尤研究中心（Pew Research Center）統計，美國13至17歲的青少年中，有72%是IG使用者，更有85%會使用YouTube。相較之下，僅51%使用臉書，這也是為何臉書旗下的IG要大舉進軍長影片市場，盼能擄獲年輕人的心。

除了為一般用戶提供誘因，IG未來也將仿效YouTube的廣告模式，依點閱率讓影片創造者收取報酬。市場分析公司eMarketer指出，美國投入線上影音廣告之金額，將從2018年的180億美元成長至2021年的270億美元。為了分食這塊大餅，IG擴大影片服務也有助提升Facebook獲利。

IG執行長 Kevin Systrom 認為，直立式影片是未來趨勢，因此IGTV的影音格式將設計成符合手機觀看習慣的直立式全螢幕影片，無須像YouTube一樣須扭轉手機才能看到全螢幕畫面。