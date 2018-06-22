營造友善移民環境   移民署開「新住民網路會議」   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為加強整合高雄地區新住民資源，移民署本月20日於行政院南部聯合服務中心召開「新住民關懷網路會議」，藉由會議中的專題報告、資源介紹、案例討論、經驗分享及意見交流等，深入瞭解新住民的各項問題與需求，營造友善的移民環境。

根據統計，我國婚姻移民的人數已逾53萬人，以大陸、香港、澳門等地區居民及東南亞國家人民居多，日韓及歐美等外籍人士次之，新住民及其二代問題與需求趨向多元化，非單一資源可完全協助，須整合各縣市在地公私部門等網路單位，建置一強而有力的服務網路。

針對新住民生活上實際的需求，移民署邀請高雄市政府勞工局就業訓練中心組長謝宛蓉介紹新住民職業訓練及就業服務資源，以及財團法人法律扶助基金會橋頭分會郭寶蓮律師分享新住民訴訟案件的法律協助，並藉由移民署服務站及專勤隊同仁、市府相關局處代表及大高雄地區服務新住民的非營利組織進行提案討論及意見交流。

移民署高雄市第二服務站主任熊德仁表示，婚姻移民為我國主要的移民方式，另外，政府為了留才、攬才，今年2月通過實施「外國專業人才延攬及僱用法」，打造更多元的移民社會，期望透過高雄各單位的提案與意見交流，發揮網絡運作及資源共享，具體推動高雄地區新住民關懷輔導工作，提升新住民在臺生活適應。