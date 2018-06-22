日暖男辭職來台拍攝各景點　盼更多人知道「台灣之美」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）來自日本群馬縣的青年萩原駿介，因台灣曾在日本2011年發生的311大地震後，伸出援手。他心懷感激，決定以自己的方式宣傳台灣之美。

《自由》報導，萩原駿介辭去工作到台灣走訪各景點，拍攝旅遊影片，自己配上中、日文字幕，他說「我的夢想，就是讓更多人知道台灣之美」。

綜合《自由》與中央社報導，26歲的萩原駿介喜愛台灣文化，中文是看台灣版的「惡作劇之吻」開始學習的。日本311大地震後，他得知台灣人盡力幫助日本，2014年曾到台灣進行感恩之旅，從北到南擁抱逾2000人，沿路有網友接待，讓他「更愛台灣」。

最近幾年萩原駿介在日本及泰國從事貿易工作，但心中還是有著發揚台灣之美的夢想。對日本人來說辭職是很重大的決定，但他考慮許久後，毅然辭掉工作，4月時來到台灣，開始走訪各縣市。

4月27日萩原駿介曾在臉書粉絲專頁「Taiwan 最喜歡您了」PO文

3年前在台灣感謝台灣. 那時候感到台灣人很熱情! 我喜歡台灣人的國民性 所以這次決定在台灣介紹台灣的好漂亮的地方跟台灣人的國民性 我現在環島中, 如果您們城市有好地方請介紹給我. 還有如果有房子有空的話我希望想住看台灣的家庭.我可以教日語.

今(22)日是萩原駿介此次台灣之行第55天，萩原駿介走訪台灣各景點並仔細記錄。還穿著「愛台灣」的衣服、拿著寫有「Taiwan」英文字樣的牌子，在各景點與民眾合照上傳；他說，台灣人熱情又友善，許多人聊天後邀請他住宿，介紹到在地景點遊玩，還幫忙載送。讓他很難忘。

日本人來台通常以台北為落腳地。有日本友人看到萩原駿介最近製作的系列YouTube影片直說，「不知道台灣還有這麼多好玩的地方，一定要再來」。曾在泰國工作的萩原駿介，也想把台灣介紹給泰國人瞭解。他預定7月離台，這段期間「希望台灣朋友看到我，多跟我分享您的城市」。