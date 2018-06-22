會手語的大猩猩可可　睡夢中安詳離世

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外媒報導）美國大猩猩基金會（Gorilla Foundation）20日發布新聞稿，宣布不幸消息，以使用手語聞名的大猩猩「可可 (Koko)」，亦是瀕危動物的大使，已於19日早晨於睡夢中離世，享年46歲。

綜合哈芬登郵報(the Huffington Post)與其他外媒報導，西部低地大猩猩可可於1971年7月4日出生於舊金山動物園(San Francisco Zoo)。從1歲開始，在心理學教授派特森（Francine“Penny”Patterson）主導下開始學習美國版手語，1974年在Dr. Patterson 和 Dr. Ronald Cohn 協助之下，將可可移往史丹佛大學(University of Stanford)、也是加州大猩猩基金會成立的地點，繼續學習。

可可一生學會理解和使用逾1,000個手語單字。大猩猩基金會表示，身為所有大猩猩的大使，以及跨種族交流和同理心的象徵，可可觸動了數百萬人的生命與心靈，她深受大家的喜愛，也將會獲深切懷念。

大猩猩基金會還說，可可的影響是深遠的，她使世人認識到大猩猩的情緒能力及其認知能力，這些發現將會持續影響世界。

1978年10月，一張可可面對鏡子的自拍照首次登上「國家地理雜誌」封面。她還曾經參與多部紀錄片的拍攝，而最令人窩心的事，是她在1984年為自己選了一隻灰白色、名為All Ball的小貓作為生日禮物，並將其養大；充滿母愛的舉動讓她成為家喻戶曉的大明星。

基金會還曾經為她出版「Koko's Kitten」，她的故事在1985年1月再度登上「國家地理雜誌」封面照。然而不幸的是，All Ball在1984年被車撞死，牠的離世讓可可悲痛了好幾個月。

大猩猩基金會將會持續勉懷可可，也會持續推動基金會的使命，包括非洲的保育工作，推展夏威夷毛伊島上的猩猩保護區等。

可可用手語比出「愛」。(照片轉載自Gorilla Foundation官網)