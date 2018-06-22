閱讀使人快樂    新竹啟動「新住民行動書箱」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為讓新竹市新住民朋友們一解思鄉之情，也讓新住民二代子女能了解母國文化，新竹市政府21日啟動「新住民行動書箱服務」，裝載著9個國家約250冊的各國書籍，將巡迴到6個社區，讓新住民朋友可以看到來自家鄉的書籍，就像家鄉捎來的幸福訊息一樣，令人感動，備感溫馨。

新住民全球新聞網報導，新竹市有9,065名的新住民，隻身一人來到台灣，經歷語言文化差異，盡力適應台灣與母國的每一分差異。為使新竹市成為新住民的第二個家，新竹市政府提供生活適應輔導班、新住民職訓專班及設立新住民家庭服務中心，提供各項的服務，2017年共計提供35,480人次的服務。

來自印尼的蘇利亞表示，平時看不懂台灣的文字，都需要社工協助翻譯，沒有想到有一天在台灣能夠看到來自母國的書籍，閱讀到熟悉的文字，換她說故事給社工聽，相當的奇妙與感動。

同樣來自印尼的陳惠青也表示，自己喜歡閱讀，覺得這個活動很有意義，更請從母國來探視的姊姊不辭辛苦地幫忙帶了一些原文書籍來，共同響應書箱活動。

同樣身為新住民的陳菈雯，是新住民故事達人，她在現場為大小朋友講述泰國繪本-黑牛與白牛的故事，充滿歡樂聲。

新住民陳菈雯為大小朋友講述泰國繪本-黑牛與白牛的故事（新竹市政府提供）

社會處代理處長魏幸雯表示，本次的書箱服務，內容包含心靈成長、宗教、美食、小說、雜誌及童話繪本等，並與新竹蘇格貓底咖啡店林群老闆所打造的書車一同合作，將服務帶到軍功里、高峰里、康樂里、育英里、虎山里及光明里等6個社區，此新住民家庭服務中心也培訓一批新住民故事達人，屆時搭配書箱，為參與的市民朋友敘述動人的異國故事。

沈慧虹副市長致詞時表示，新住民說母國故事，不只是說給孩子聽，也讓孩子認識母國文化，擁有跟爺爺奶奶的共通語言，同時更是撫慰了自己懷鄉之情。

（新竹市政府提供）