隱藏中山區巷弄消暑聖地　Studio du Double-V 歐風冰店

（台灣英文新聞/ 劉怡均 台北綜合報導）Studio du Double-V位於林森北路巷弄內，提供多種口味的冰淇淋、雪酪及甜點，僅提供戶外座位，在炎炎夏日微風的襯托下，人手一杯享受冰品的沁涼。

前身為天主教會台灣地區天主教團用地，取名為Double-V代表勝利的意義，商品種類包含冰淇淋、雪酪、甜點，另外也不定期舉辦工作坊及分享會。店面的設計十分年輕，除了具有設計感的點餐窗口外，水泥牆上有一招牌巨型塗鴉，讓想來嚐鮮的朋友不會迷路。



荳蔻年華以及刺刺的仙人掌口味雪酪 （圖片來源：台灣英文新聞）

Studio du Double-V提供的冰品口味多樣，會隨著季節調整，每日也會隨機更換，主要產品分為冰淇淋跟雪酪，夏季口味以清爽酸甜為主，除了最受大眾歡迎的夏日香草、經典可可、芒果少年外；也有極具創意，如刺刺的仙人掌口味、蕎麥、酸櫻桃；其他則較偏歐式風味，如荳蔻，醃橄欖等；其中部分使用的香料為店家自行栽種，非常的自然及健康，另外，除了冰淇淋，也有提供鬆餅等小食做搭配。



自行栽種部分香料 （圖片來源：台灣英文新聞）

店家曾於 2015 Marco Polo International Gelato Cup 世界盃中榮獲台灣代表隊第二名；並於2014年的冰淇淋達人創意大賽中取得冠軍的好成績。

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