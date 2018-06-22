工作壓力致精神病指引明確化  有助申請傷病給付

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）勞動部21日表示，在參考日本制度後，近日將嚴重職場性騷擾、職場暴力、霸凌等列為工作壓力，有助臨床認定，維護勞工權益。



中央社報導，勞動部職業安全衛生署指出，民國98年就已將工作壓力列入精神疾病職業病的認定中，每年檢討。台灣一直以日本作法訂定參考指引，參照日本更新後的認定內容後，決定更新勞動部參考本文中的工作壓力認定。



職安署表示，原本的參考指引本文中，附件列舉如霸凌等30多種情況，但參考指引的本文並未列入。經研議後，決定將嚴重的職場性騷擾、職場暴力、霸凌等列入工作壓力的認定範疇，並陳述在參考指引本文中。如此一來，醫師在臨床診斷上，能更明確認定工作壓力是否引發精神疾病。



根據職安署，15日已將最新版「工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引」發文衛福部及醫療機構。日後只要被認定為精神疾病引發職業病的勞工，若因此而不能上班，即可申請傷病給付及醫療給付。