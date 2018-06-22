怡客推混血甜點「格子可頌」　勾起法國型男法比歐思鄉情

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣知名連鎖品牌怡客咖啡與法國當地烘焙坊 Fournil de Pierre合作，正式引入格子可頌進台灣，麵糰使用法式傳統功法製作，並採用米其林名廚指定的AOP奶油，其香味讓法國人大呼好想家。



繼新潮的通寧咖啡後，怡客咖啡堆出法式甜點格子可頌。 （圖片來源：怡客咖啡）

21日的記者會上，怡客咖啡邀請到知名法籍藝人法比歐與美女主廚Anne現場製作「客蘿芙格子可頌」，濃郁的香味讓法比歐產生濃厚的思鄉情懷。

法比歐進一步表示，「我從來沒有想過法國的經典可頌可以和鬆餅這樣搭配，外觀很可愛，口感也很特別，讓長時間待在台灣的我有點懷念在法國和家人一起用餐的美好時光！」

怡客咖啡表示，格子可頌之所以能飄出濃郁香氣的主要原因有兩個，第一為採用法國特製的頂級麵糰，第二為AOP奶油，其奶油獨特性在於，必須是來自於法國西南部夏朗德(Charente)和諾曼地(Normandie)法定保護區的牛奶，並於採集後短時間內使用特殊菌種完成製作，且禁止使用穩定劑及色素等添加物。

糕點師傅Anne與法比歐於現場製作甜點「客蘿芙格子可頌」，法比歐表示「這個原味的格子可頌，最能品嚐到最道地的法國味，單純奶油香、麵糰的烘焙香氣，呈現我們法國人的風格，最簡單的最好！」

凡於6月21日至7月4日購買此一商品，即可享受店家招待冰美式或紅茶一杯。更多活動詳情請上怡客咖啡官網。