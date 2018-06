美第一夫人訪移民兒童　「我不在乎」外套惹議

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)美國第一夫人梅蘭妮亞近日才展現惻隱之心,不斷說服美國總統川普停止骨肉分離的移民政策,但她21日搭機造訪德州移民安置中心時,卻穿了一件有著「我不在乎」字樣的外套,照片一出立刻引發爭議。

素來非名牌不上身的梅蘭妮亞(Melania Trump),罕見地穿著一件快速時尚品牌ZARA的軍綠色外套,背面以白色塗鴉字樣印著「我真的不在乎,你呢?」(I really don’t care, do u?)

明明是探視處境堪憐的非法移民兒童,卻穿了這麼件帶有諷刺意味的外衣,外界難免納悶,第一夫人是想表達什麼?對此,發言人葛里向(Stephanie Grisham)趕緊滅火,稱只不過是一件外套罷了,外界無須過度解讀。

川普也急著為夫人澄清,在推特上說,「梅蘭妮亞指的是製造假新聞的媒體,她已認清這些媒體是多麼不老實,所以她完全不在乎!」但網民顯然並不買帳,這篇推文反而招致罵聲不斷,還有人嘲諷這些文字指的是,梅蘭妮亞對這段婚姻的感受。

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!