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美第一夫人訪移民兒童　「我不在乎」外套惹議

外套上印著：「我真的不在乎，你呢？」（I really don’t care, do u?）

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/06/22 09:38

美國第一夫人梅蘭妮亞21日搭機造訪美墨邊境移民安置中心（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國第一夫人梅蘭妮亞近日才展現惻隱之心，不斷說服美國總統川普停止骨肉分離的移民政策，但她21日搭機造訪德州移民安置中心時，卻穿了一件有著「我不在乎」字樣的外套，照片一出立刻引發爭議。

素來非名牌不上身的梅蘭妮亞（Melania Trump），罕見地穿著一件快速時尚品牌ZARA的軍綠色外套，背面以白色塗鴉字樣印著「我真的不在乎，你呢？」（I really don’t care, do u?）

明明是探視處境堪憐的非法移民兒童，卻穿了這麼件帶有諷刺意味的外衣，外界難免納悶，第一夫人是想表達什麼？對此，發言人葛里向（Stephanie Grisham）趕緊滅火，稱只不過是一件外套罷了，外界無須過度解讀。

川普也急著為夫人澄清，在推特上說，「梅蘭妮亞指的是製造假新聞的媒體，她已認清這些媒體是多麼不老實，所以她完全不在乎！」但網民顯然並不買帳，這篇推文反而招致罵聲不斷，還有人嘲諷這些文字指的是，梅蘭妮亞對這段婚姻的感受。

引發話題的這件外套，售價39美金，是2016年的過季單品。美媒報導，對照梅蘭妮亞過往偏好的浮誇名牌穿著，不啻是強烈對比。她公開亮相時的行頭不乏精品名牌，像是要價51,500美元的D&G外套、迪奧（Christian Dior）、紀梵希（Givenchy）、瓦倫蒂諾（Valentino），傳奇紅底鞋Christian Louboutin等。

梅蘭妮亞穿著51,500美元的D&G外套出席G7峰會 (畫面翻攝pinterest)
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