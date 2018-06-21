2018菊島澎湖跨海馬拉松活動報名熱情展開 

（台灣英文新聞/ 廖秋煌 報導）交通部觀光局於今（107）年11月4日以「2018菊島澎湖跨海馬拉松活動」，整合澎湖最美麗海灣賽道、創意啦啦隊、創意補給站、融入社區風情及海洋音樂饗宴(選手之夜)等系列活動，來型塑冬季海島風情的運動旅跑意象與浪漫氛圍。

本活動宣傳記者會於今6月21日上午11時假台北圓山大飯店舉辦，記者會特別邀請無任所大使紀政女士擔任活動代言人，並由觀光局代言之喔熊組長與澎管處菊島浩克攜手同心，相約共同挑戰這世界最美麗海灣之澎湖灣跨海馬拉松路跑賽事。

「菊島澎湖跨海馬拉松」去年首屆登場，跑友們對澎湖海岸線的無敵美景及蜿蜒海岸線都讚不絕口，這也是澎湖全年度各種路跑活動中，唯一一場A、B點不折返、不繞圈、沿途美景不重複之賽事，將從西嶼鄉跳島+跨海，一路經過白沙鄉及湖西鄉跑回本島之經典賽事，今年更將正式申請IAAF/AIMS 賽道路線長度認證丈量，朝向高規格的國際級賽事邁進。本屆「2018菊島澎湖跨海馬拉松」將由中華民國馬拉松協會負責賽事規劃，分為全馬綠蠵龜組(42K)、半馬天人菊組(21K)、健走小雲雀組(5K)，更特別推出賽道沿線「澎派級」的賽道補給及「創意級」的賽道啦啦隊，並特別增設「創意造型獎」，以「菊島、澎湖、低碳、樂活」為造型主題，歡迎各界造型咖來澎湖大秀創意!

主賽事之外，更有一系列精彩暖身活動，包括「公益-我愛澎湖.守護海洋-淨灘大會師」、「派對-神秘巨星選手之夜」、「美食-菊島米其林美食園遊會」。報名好康超值組合，包括:賽事紀念背心、紀念T-恤、風衣外套、束口袋、帆布袋、不鏽鋼摺疊水杯、完賽獎牌、完賽證書、終點餐食、完賽毛巾、食尚暢遊澎湖券100元等。豐富無上限的菊島澎湖跨海馬拉松活動，名額有限，請立即報名。

澎管處表示，本屆所有的賽事規劃均以低碳減塑為原則，結合澎湖豐富的文化、美食元素，希望全台灣及國際跑友、家人，一起來用雙腳跨海+跳島，來體驗澎湖的秋冬之美，一定讓你感受到不虛此「跑」。活動期間可搭配賽事行程，來融入社區套裝體驗，結合旅行社機+酒行程來供民眾與選手挑選參加，並探索體驗澎湖在地之美。

活動報名詳情請參考「2018菊島澎湖跨海馬拉松活動」報名網站:伊貝特報名網。

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(圖片由觀光局提供)