櫃買中心通過3檔債券ETF指數資格認可

櫃買中心於今(21)日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，審查通過凱基投信申請以彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)編製「彭博巴克萊10年期以上美元科技業公司債指數」、「彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數」及「彭博巴克萊中國政策性金融債3-10年期債券指數」之指數資格。

櫃買中心表示，該等指數係分別為衡量美元計價10年期以上科技業公司債券市場、新興市場10年期以上投資等級主權債及類主權債券市場及中國3-10年期政策性金融債券市場之績效表現，目前該等指數分別由77檔、99檔及103檔成分債券組成，加權平均剩餘年期分別為25.62年、23.49年及6.11年，平均到期殖利率則分別為4.23%、5.29%及4.47%。

依櫃買中心統計，截至6月20日止，櫃買中心債券ETF市場發行規模已達1,335億元，超過我國整體ETF市場的25%，今年以來債券ETF的交易日均值達9.43億元，較去年成長242%。櫃買中心表示，今年度以來已有6家投信公司向櫃買中心申請取得13檔債券ETF之指數資格同意函，預期今年度櫃買中心債券ETF市場可望突破2,000億元，有機會成為亞洲最大的債券ETF市場。