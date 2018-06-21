教宗批川普移民政策　對中梵主教協議持樂觀態度

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）教宗（Pope Francis）上週接受外媒訪問時，批評美國總統川普（Donald Trump）在美墨邊境實施的「零容忍」政策，並稱民粹主義並不是解決世界移民問題的辦法。

美國當局日前證實，在川普政府推行的零容忍（zero tolerance）政策下，由於邊境偷渡入境的父母面臨刑事訴訟，有超過2,300名孩童被送至政府的收容所。

消息傳出，舉世譁然，人道團體及政商界代表人物皆公開批評川普的政策有違美國人道基本價值觀。美國天主教會及其他宗教團體紛紛跳出來表達譴責。

教宗在接受外媒《路透社》專訪時表示，他支持美國樞機主教迪納多（Daniel DiNardo）上週發表的聲明，提及「將孩子與母親分離並不是答案，也是不道德的。」

提及如何處理非法移民的問題，教宗表示，「這並不容易，但民粹主義並不是解決方案。」

此外，對於梵蒂岡可能與中國就主教任命達成歷史性的協議，教宗表示他持樂觀態度。

教宗指出，「對話有風險，但比起沒有對話則注定失敗，我偏好風險。至於時機，有人說中國人的時刻來臨了，我會說這是上帝的時刻，讓我們平穩地前進。」

臺灣外交部今（21）日則回應，外交部及我駐教廷大使館均持續密切關注相關發展，對於實際情況也有充分掌握。

外交部表示，「基於互信，臺梵雙方均保持密切聯繫，教廷並一再強調梵中對話是為了解決主教任命等教務問題，不涉及政治，我政府審慎看待梵中對話的過程。」